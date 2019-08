Pankrációs sportmozi egy csipetnyi humorral

Az életrajzi filmek, vagy egyáltalán az igaz történeten alapuló mozik a legritkább esetben vígjátékok. Valahogy ezek a filmek a dráma vagy az akció műfajába szoktak tartozni, de ez most egészen más lesz.

A családi bunyó egy sportvígjáték igyekszik lenni és sikerül is neki ez a küldetés.

A film ihletője egy valós család, de leginkább a család pici lánya, Saraya Knight, azaz művésznevén Paige. A valós családról és a filmes Knightékról is ugyanazt kell tudni: pankrátorok és a legkevésbé sem hétköznapiak. A szülők nincstelenségben ismerkedtek meg, az édesapa, Ricky, bűnöző volt, az anyuka, Julie pedig az utcán élt és az öngyilkosságot fontolgatta, de aztán a sors összehozta őket, az új közös szenvedély pedig, a pankráció, kimentette a csávából a párost. Gyermekeik, Saraya és Zac már kamasz korukban a szülők nyomdokaiba léptek, és innen csatlakozunk be a filmbe.

Örömmel konstatáljuk már az első percekben, hogy a Trónok Harca Cerceiét alakító színésznő, Lena Headey, bármilyen hihetetlen, de lehet szimpatikus is. Már ha nem egy álnok királynőt, hanem egy white trash pankrátor mamát játszik kilencvenes évekbeli kínos rockerfrizkóval. Az első képsorokból kiderül, hogy itt a kulcsszereplő a lány, Saraya lesz.

A norwichi család aprópénzért bunyózik a kis brit városban, amit szeretnek nagyon, de azért ott van a gyerekek dédelgetett álma valahol mélyen, hogy egyszer talán a WWE-ben bunyózhatnak. A szerencse rájuk is mosolyog hamarost, egy este megcsörren a telefon a jó hírrel: a Knight gyerekek WWE előválogatóra mehetnek. Innentől viszont bőven dobálja a kliséket a film, ugyanis Zac marad, Sarayában viszont látnak fantáziát, és jön a „tesó nélkül nem megyek, de menjél, nem megyek, akkor mégis megyek” rész, aztán még jó pár ilyen a felemelkedős-hullámvölgyes-feladomazálmaimat, aztán mégse jelenet, amitől kicsit húzzuk a szánkat, de a kemény az egészben az, hogy akármilyen giccsesen klisés a legkisebb királylány a nagy Amerikában-sztori, igaz, mint ahogy a filmben önmagát alakító Dwayne Johnsonos fonál is, meg úgy kb. minden. A film végére minden idők legfiatalabb pankrátor díváját kapjuk meg, örülünk, szimpatizálunk, de tényleg mindenkivel, aztán pedig meghökkenve konstatáljuk, hogy milyen könnyed bulinak tűnik ez a sport. Pöpec kis esti szórakozásnak ígérkezik.