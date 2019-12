Operametál lapul a puttonyban?

Egyre nagyobb sikereket érnek el azok a metálzenekarok, amik élükön egy női frontember-énekessel indultak világhódító útjukra. Kétségtelen, hogy ebben annak idején a Nightwish volt az úttörő Tarja Turunennel az élen

Persze azóta már sok víz lefolyt a Kemijokin, és a finn a szimfonikus metál zenekar vezéralakja és hangja egy másik hölgy, név szerint Floor Jansen lett, de egy dolog mit sem változott: a zenekar egyszerűen imádja Magyarországot, olyannyira, hogy szinte a Mikulás szánján érkeznek hozzánk: december 7-én a Papp László Budapest Sportarénában játszanak majd – 2020-ban.

Gondolhatnánk, hogy abszolút felesleges ennyire előre gondolkodni, viszont a Nightwish esetében már az is borítékolható, hogy nagyjából 2020 első három hónapjában már az utolsó normál állójegyek is elfogynak.

Az együttes legutoljára 2015-ben adott ki albumot, a legújabbra lassan, de biztosan készültek a nóták. Az Endless Forms Most Beautiful című albumot követő anyagot hosszas próbák után vették fel – nyilatkozta Floor Jansen egy interjúban.

Az együttes működése óta összesen nyolc nagylemezt adott ki, a nagy áttörést a 2004-es Once című albumuk jelentette a finn csapat számára. Igaz, már az előtt is kuriózumnak számított, Tarja Turunen operaénekesi hangja miatt. Az „operametál” bandaként elhíresült csapat most már csak simán szimfonikus és bár egyre több a vetélytárs, azért a Nightwish örök ikonnak számít. A jegy ideális karácsonyi ajándék lehet valamennyi metálos számára.