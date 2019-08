Nyári ejtőzés a lugas alatt

Kevés jobb dolog van annál, mint amikor nyáron az ember a zöldellő lugas alatt ejtőzhet.

Számtalan olyan kúszónövény van, amely sűrű levélzetével, csodás virágaival a kerti lugas éke lehet. Nagy klasszikus természetesen a szőlő, amely édes gyümölcsével a késő nyár, kora őszt is megédesíti. A borostyán is hasonló, árnyat adó kúszónövény. De ha ennél többre vágyunk, mondjuk színekre és látványos virágokra, akkor választhatjuk a trombitacserjét is, amely hatalmas, húsos virágaival ajándékozza meg a gondos kezeket. Bár elég igénytelen növény, tehát túl sokat nem kell foglalkozni vele. Egész nyáron át illatozik a korall lonc, csodás hatást keltve. Ha örökzöldben gondolkodunk, jusson eszünkbe a csillagjázmin, amely apró fehér virágaival visszafogott szépséget hoz a kertünkbe. Szintén jól formázható az őszi iszalag, melynek sűrű bokra árnyat ad és szinte mindenféle fényviszonyok között jól érzi magát.