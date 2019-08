Ne lőj! – A belga filmgyártás újabb remeke

Ne lőj! 1985. november 9-én véres rablást követnek el egy Delhaize szupermarketben, a belgiumi Aalstban

Az úgynevezett Brabant gyilkosok nyolc ártatlan embert ölnek meg, köztük Gilbert-t, Thérését és Rebecca Van de Steent. A kilencéves David, bár súlyosan megsebesül, túléli a lövöldözést. A szülei és testvére voltak a híres-hírhedt banda utolsó áldozatai. Davidet a nagyszülők veszik magukhoz, és próbálnak segíteni, hogy megtalálja helyét az életben. A gyilkosokat sohasem sikerült elkapni. Ez a száraz – és igaz – történet, amiből Stijn Coninx rendező filmet alkotott.

Az élet írta jó sztori persze édeskevés egy sikeres alkotáshoz, ám a forgatókönyvírásban egészen remek művészre akadt Rik D’Hiet személyében. (Meg is kell állnunk egy percre, hiszen a belga filmgyártás napjainkra kezdi kinőni magát, kiváló rendezők és tehetséges színészek jegyzik a remek mozikat, érdemes tehát megismerkednünk a dráma és a reality belga óriásaival!) A szereplők közül a most 73 éves Jan Decleir nevét kell megemlítenünk, akire igencsak nehéz szerepet osztottak, azt kell eljátszania, hogy megölik lányát, vejét, egyik kisunokáját, emiatt a kilencéves Davidet neki kell felnevelnie.

Rettenetesen nehéz feladat eljátszani a gyászt, a megtört szívet, a tehetetlen dühöt, az élni akarást, de Jan Decleir kiváló alakítást nyújt, azaz dehogy, nem is alakít – éli a szerepét. Annyira, hogy száraz könnyeinket nyeljük, miközben azonosítja szeretteit.

Mind a mai napig szabadlábon vannak a gyilkosok

Az alkotók azonban még ennél is nagyobbat markoltak. A történet annak bemutatása, milyen elképesztő bürokrácia uralkodott az országban, hogy korrupt, nemtörődöm rendőrök és csendőrök tologatták egymás asztalára a nyomozást, s hogy miként sikerült annak látszatát kelteni, hogy dolgoznak az ügyön a vizsgálóbizottságok, a külön erre létrehozott nyomozócsoportok. Miközben… Miközben a lényeg nem tűnik fel: a rablás valójában egy kivégzés álcája volt, amire szándékosan, tervezetten építették fel a rablóbanda-elméletet. Már megint a politikai hatalom ködös játszmája! Bár a film nem árul zsákbamacskát, s a végén nem happy end vár a nézőre, végig élvezetes és tanulságos a mozi. Az egyik értékelés szerint 10/10-es osztályzatot kapott, mert „megdöbbentő erejű film”.