Micsoda erő (vagy gyávaság) hazudni egy életen át

A 10-ből 7-es érték, drámák esetében magas értékelést jelent az IMDB-n, így bátran nevezhetjük remek alkotásnak a Meg Wolitzer bestsellerén alapuló, A férfi mögött című filmet. A párkapcsolati drámában, egy díjazás az a szikra, amely fellobbantja az évtizedek óta elhallgatott, eltemetett sérelmeket.

Björn Runge mozijában egy negyvenéves házasság kerül veszélybe, amikor a férjet irodalmi Nobel-díjjal jutalmazzák, ami titokban a feleség munkája. A férfi mögött az irodalmi világban játszódik, de könnyen általánosítható a témája: néha kiderül, hogy egyes alkotások mögött más áll, mint akit tisztelünk miatta. Abba viszont ritkábban gondolunk bele, ilyen esetben mit érez a valódi alkotó, és mit az, aki learatta a babérokat.

A nem túl ismert svéd rendező, Björn Runge filmje ennek árnyalására tesz kísérletet. Joan (Glenn Close) egész életében tűrte, hogy a világ férjét, Joe-t (Jonathan Pryce) ünnepelje irodalmi szenzációként, miközben szellemíróként ő alkotta meg a regényeit. A stockholmi utazás hatására azonban rádöbben, kapcsolatuk végig méltatlanul kizsákmányoló, elnyomó és egyenlőtlen volt, bár a felszínen teljes köztük a harmónia. A filmben visszanézve tárul fel kettejük kapcsolata, s miért alakult ki közöttük ez a „munkamegosztás”. A rendező utalásokkal, elhallgatással építkezik, azonban kevés az igazán intenzív jelenet a filmjében. Csak a Golden Globe-díjra jelölt Glenn Close játéka csillantja meg a történet mélységeit, de lényegében megválaszolatlanul marad az érzelmi oldal: a veszekedések mögött a motivációk homályosak, arra pedig nem kapunk választ, a méltatlan bánásmód ellenére mit szeret benne Joan, miért nem lépett ki korábban a kapcsolatból.

A férfi mögött ugyan tartogat fordulatokat, de meglepetéseket nemigen. Összességében egy tévédráma szintjén mutatja be egy idősödő nő öntudatra ébredését. Így a film legnagyobb értéke Glenn Close játéka. Ő annyira karizmatikus színésznő, hogy magára vonja a figyelmet minden megjelenésekor – és ezt az operatőrök munkájának köszönhetően a film ki is aknázza: ezt a mozit Glenn Close viszi el a hátán.

Mellette a házaspár fiát Max Irons, Jeremy Irons fia játssza – a szerep szerint ő ugyanazt a szakmát űzi, mint az apja, ám az ő árnyékában kevésbé sikeresen, a dráma ugyanakkor lehetőséget ad rá, hogy erre a ­fiatalember is ráébredjen.