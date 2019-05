Mesél a város – bemutató

A József Attila Könyvtárban tegnap mutatták be Kóbor Etelka: Mesél a város című könyvét.

– Már nagyon sok dokumentum és könyv jelent meg Dunaújváros, Sztálinváros történetéről. Sokan, sokszor megírták, hogy mikor mi történt, hogyan épült fel a vasmű és a város. Egy valamit azonban hiányolok, senki sem írt históriákat, amik a valóságos élettörténeteken alapulnak – tudtuk meg Kóbor Etelkától, aki évek óta vezeti Dunaújváros Alapítóinak Egyesületét. Így máris érthető, a kötetben megszólalók az egyesület tagjai sorából kerültek ki, miként a borítót tervező Móder Rezső Munkácsy-díjas festőművész is. A szerző mesélt a könyv születésének előzményeiről, a visszaemlékezések elkészítésének menetéről, szerkesztési szempontjairól, és azt is megtudtuk, miért kapott helyet a kötetben a Szent Pantaleon misztériumjáték általa megírt szövegkönyve.