Különdíjas lett a Dunaújvárosi Egyetem Hallgatója!

Rédli Máté a Dunaújvárosi Egyetem hallgatója különdíjas helyezést ért el a József Attila Könyvtár által meghirdetett „KönyvTér-KönyvTrailer” című pályázaton.

A József Attila Könyvtár pályázatot hirdetett a dunaújvárosi fiatalok számára, mellyel kisfilmforgatásra ösztönözte a jelentkezőket. A pályázat kulcsmondata „Forgass filmet mobillal!” felszólítás volt, ami magába foglalta a pályamunkák fő kritériumát. További feltétele volt a nevezésnek az is, hogy a felvételek maximum 3 percesek legyenek a meghatározott műfaj pedig a „Könyvtrailer” volt.

A pályázaton részt vehetett minden Dunaújvárosban tanuló általános iskolai felső tagozatos, középiskolás vagy felsőfokú képzésben részt vevő diák. A tanulók akár csapatokban is indulhattak maximum 3 fős létszámmal.

Díjakban gazdag volt a verseny, így az első három helyezett értékes nyereményeket vihetett haza.

A Dunaújvárosi Egyetem hallgatója Rédli Máté különdíjasként, egy DUDIK bérlettel gazdagodott melyet a KönyTér 2.0: „KönyvTár- Könyvhét – KönyvTér” c. rendezvényen vehetett át.