Közgyűlési hajrá, több mint ötven napirendi ponttal

A múlt héten ünnepi döntéshozatalra gyűlt össze a város közgyűlése, ma ismét munkában lesz a testület. A rendkívüli ülés nyílt szakaszában 52, amíg a zárt ülésen 1 napirendi pontról kell dönteniük a képviselőknek.

A nyílt szakaszban a többi között szó lesz a helyi rend­őrkapitányság jövő évi támogatásáról, az önkormányzati fenntartásban lévő intézményekben dolgozók béren kívüli juttatásairól.

A város sportszervezetei pályázati úton kérhettek támogatást létesítmények bérleti használatára. A pontos finanszírozási kérdésekről is ma délelőtt szavaz a testület.

Két napirendi pont is foglalkozik a régen várt Dunaújvárosi Kézilabda Akadémia Sportcsarnok építésével, valamint az akadémia fejlesztésével.

A közgyűlés dönt arról is, hogy támogatja-e a jövő év januárjában, immáron 18. alkalommal jelentkező Carissa Kupa teremlabdarúgó-tornát és Kovács Zsófia jutalmazását az olimpiai kvóta kivívásáért.

A sportszervezetek támogatásáról is szavaznak

Ismét a közgyűlés elé kerül számos városi, valamint részben a város tulajdonában álló céggel kapcsolatos döntés.

Szó lesz az Energo-Hőterm Beruházó, Működtető Kft. éves beszámolójáról és a céghez kapcsolódó egyéb döntésekről, valamint a Energo-Viterm beszámolójáról és korábbi tagi kölcsönéről is. Három napirendi pont is foglalkozik a Dunanett Nonprofit Kft. megbízásaival. Személycserékről is döntenek. Vélhetően visszahívják a települési értéktár bizottsági elnökét, és újat neveznek ki, és módosíthatják e testület működési szabályzatát.

A testület szavaz majd a Mozgáskorlátozottak Együtt Egymásért Egyesületével kötendő megbízásról is.