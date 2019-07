A fesztiválok idejét éljük. Az egész országot behálózza ez a programcunami. Városunk sajátja a DUDIK, de ide sorolhatom a mintegy háromezer embert, barátokat, családokat megmozgató Parázs Varázst is. Beérett az évek óta tartó munka. A legnagyobb azonban a Rockmaraton, és bár nem vagyok híve ennek a zenének, de örülök annak, hogy ez a program (is) feltette városunkat a fesztiválok térképére. A szervezők és városunk együttműködése előre mutató. Számomra – de gondolom nem csak nekem – kedves gesztus a szervezők részéről, hogy a szinte egyenruhának számító pólóra városunk legmagasabb építményét, a víztornyot tették. Mindjárt jobban is érezzük magunkat.