Ifi feszt: Színezd újra Perkátát!

Idén is megrendezik a településen a a Színezd újra Perkátát elnevezésű programor a kastélykertben.

Az augusztus 19-én, hétfőn 15 órakor kezdődő műsorban elsőként a „Veled az Ifjúságért” Kulturális és Hagyományőrző Egyesület mezítlábas ösvényének átadására kerül sor, majd kulturális és sportprogramok várják a résztvevőket.

15.10-től megrendezik a buborékfoci-bajnokságot, 15.30-tól bemutatót tartanak a Perkátai Kitaszítottak a focipálya mögött, ezzel egyidőben az aikidósok is bemutatják tudásukat. 16 órakor tűzoltóbemutató várja a vendégeket, majd 16.30-kor habpartiban mártózhatnak az elszántak. 17 órakor kutyás bemutató várja az érdeklődőket.

A Kleopatra Bellydance Group 16.45-kor indul útjára a szórakoztató blokk. 19.30-kor a Groovehouse fellépése szórakoztatja a résztvevőket. A diszkóműsor 20.30-kor kezdődik, éjfélkor pedig colorparti várja a fiatalokat.

A gyermekeket is sok program várja e napon: csillámtetoválás, arcfestés, kézműveskedés, lovaglás, íjászat lesz a kínálatban.

