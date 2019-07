Hív a vasút!

Amióta az eszemet tudom, Magyarországon vasúttal utazni nem éppen a legmókásabb dolog, bár az igazsághoz hozzátartozik, van előrelépés. Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a vonat pontosan érkezik, sőt, némelyik kimondottan tiszta, korszerű, de azért van még hova fejlődni. A hét végén úgy döntöttem, némi nosztalgiázás gyanánt Balatonszéplakra vonattal utazom, és térek onnan vissza Dunaújvárosba. Nem kellett volna.

Hazafelé Balatonszéplak-alsón szálltam fel, ahol az állomás zárva volt, információhoz jutni nem lehetett. Mindössze egy tábla volt kirakva, amelyen az induló és a célállomást tüntették fel. Egyetlenegy információ jutott el az utazóközönséghez, amely szerint a járatom öt percet késik, ezért szíves türelmemet kérik. Ezután a legkevésbé sem zavart, hogy szinte minden állomáson és megállóhelyen hosszú perceket időzött a vonat, végül is jó volt az idő, szép a táj.

Amikor azonban Székesfehérváron átrobogott a vonat, ahol nekem le kellett volna szállnom, megdöbbentem, sőt, Fehérvár után már csak Kelenföldön állt meg. (Az azért egy kicsit furcsa, hogy az a vonat, amelyik Balatonszéplak-alsón megáll, az miért rohan át Székesfehérváron?) Amikor a kalauzt megkérdeztem erről, és persze arról is, honnan kellett volna tudnom, hogy Fehérvárt kihagyja a vonat, azt a választ kaptam, Siófokon bemondták. De drága uram, én már akkor a vonaton ültem, azt figyeltem a legkevésbé, hogy Siófokon mit mondanak be a hangosba – szóltam. No mindegy, tőlem szokatlan módon még mindig teljesen nyugodt voltam. Telefon haza, nézzék már meg, milyen géperejű járművel juthatok Budapestről Dunaújvárosba. Gyorsan jött a válasz, ha szerencsém van, és csak minimálisat késik a vonatom, akkor pont elérek egy, a Déliből Dunaújvárosba induló járatot. Meglepő módon elértem, de arra már nem volt időm, hogy a pénztárig eljussak és jegyet vegyek, gondoltam, majd a vonaton.

Nem is volt ezzel gond, annak rendje és módja szerint megvásároltam a jegyet, de háromezer forint pótdíjjal, mert ha a pénztár nyitva van akkor büntetlenül nem lehet jegyet venni a vonaton. Itt azért már néhány keresetlen szó elhangzott a részemről, de túltettem magam az ügyön. Egyet azért megállapíthattam a magyar vasút továbbra is utasbarát, és rendkívül segítőkész.