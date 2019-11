Néhány nappal ezelőtt Zente után Levi hétszáz milliója is összegyűlt, megkaphatja azt a gyógykezelést, ami a teljes, teljesebb élet felé viszi. Azóta több súlyos beteg kisgyerek is előkerült, akiknek valamilyen úton-módon lehet segíteni. Nem csak a gyógyszerekért kell őrületes pénzeket kifizetni, a gyógyulást segítő terápiák, gyógytornák, utazások is szinte megfizethetetlenek. Az, hogy ezek érdekében milyen páratlan összefogást tanúsított az ország, az rendkívüli és abszolút optimizmusra ad okot. De vajon van-e határ? Elfogy-e az önzetlenség lendülete valamikor? Reméljük, nem fog. Dunaújvárosban most a harmadik kis betegért fő a kávé, sül a süti és készül a palacsinta.