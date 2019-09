Fehér sas kék mezőben

A könyv írója a lengyel légierő pilótája volt. Lengyelország összeomlása után Románián keresztül menekülve csatlakozott a Királyi Légierőhöz, hogy Franciaország, Anglia, Afrika, majd Nyugat-Európa légterében tovább harcolhasson a németek ellen.

A hősök persze félnek. És Rolski ezredes mindjárt be is vallja: nem elegendő légi harc közben a gyors reflex, a hidegvér. A túléléshez szerencse is kell. Százával áldozták életüket a lengyel hősök hazájuk védelmében, az összeomlás után pedig Franciaország, a La Manche és Anglia fölött, viaskodva a túlerővel.

Tadeusz Rolski memoárja minden mozzanatában érdekes. A bátor pilóta a háború első napjától fogva harcolt a fekete keresztes bombázókkal és vadászokkal, egészen addig a pillanatig, amikor egy angol repülőtéren be nem jelentette egy férfihang a bűvös négy szót: The war is over – A háborúnak vége. A légi harcok feszülten izgalmas leírása mellett szakértő szavakat olvasunk a brit légierő és légvédelem háborús működéséről, emellett politikai jellemzést is a lengyel emigráció katonai vezetéséről. S a könyv voltaképp útirajz is: megismerünk franciákat, arabokat, angolokat. És megismerünk egy talpig bátor férfit, akinek vadászgépe, a lengyel sas szimbólumaként, mindenütt ott repült a kék égen, ahol a Luftwaffe gyilkosaival kellett harcolnia.

Részlet a könyvből: Egy vadászgép akkoriban fél óra alatt jutott el Northoltból a franciaországi német támaszpontokig. Gondolható, hogy az ellenfelek gyakran meg-látogatták egymást, ha már nem kellett messzire utazni.

A látogatások, amint kitavaszodott, egyre sűrűsödtek. Munkával teli napok következtek tehát, ami persze nem jelenti azt, mintha az éjszakák nyugodtan teltek volna el. Nappal 6000 méteres magasságban, Anglia keleti partjai fölött járőröztünk, harcolva az ellenséggel. Ilyen őrjáratozás közben halt hősi halált Jan Czapiewski alhadnagy. Társaival együtt a járőrözésre kijelölt útvonalon repült, amikor az „Ops” közölte, hogy a felhők fölött német repülőgépeket észleltek. Az őrjárat parancsnoka azonnal orral fordult a sűrű felhőbe, hogy odafenn kissé körülnézzen. Két szomszédja természetesen követte. Amikor azonban előbukkantak a felhőkből, a németek felülről rájuk csaptak, lelőtték Czapiewski gépét, azzal eltűntek. Ez az eset tipikus példája volt annak, hogyan használta ki az ellenség a magassági fölényt, a felhők védelmét és a lengyel parancsnok meggondolatlanságát, vagyis azt, hogy a lehető legrövidebb, ugyanakkor azonban a legveszélyesebb úton próbál szembekerülni az ellenséggel.

„Sweep”-et, vagyis söprögetést is végeztünk. Ennek a műveletnek az volt a célja, hogy felszállásra késztessük a német vadászokat, majd heves, de rövid ideig tartó támadásokkal legyőzzük őket.