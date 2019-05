Egy tragédia, amiről nem lehet eleget szólni

Nem győzöm elégszer leírni, milyen sok nagyszerű, minőségi sorozat elérhető az utóbbi években.

Fordított arányossággal azzal, hogy a filmipar fokozatosan veszíti el kreativitását, és már szinte kizárólag csak „megtörtént eseményeken alapuló” történeteket visz vászonra, úgy a sorozatbiznisz egyre zseniálisabb alkotásokkal rukkol elő. Igaz, ajánlónkban most is igaz történetből táplálkoztak a készítők, de most valami sokkal komolyabbról van szó…

Sokan minden idők legjobb sorozatának predesztinálják a Csernobilt. Ugyan már maga a téma is nagyon hálás, de ebből még nem következik egyenesen az, hogy a végterméknek is zseniálisnak kell lennie. A Pripjaty városában történt atomkatasztrófát feldolgozó sorozat az eddigiekkel szemben nem teljes egészében visszanézhető, hiszen jelenleg is fut, és csupán az első rész tekinthető meg szinkronnal, a következőket egyelőre csak feliratozva láthatjuk. De higgyük csak el, megéri.

Az első epizód tragédiával kezdődik: az akkor még számunkra ismeretlen szereplőnk öngyilkosságot követ el, majd a rövid, de annál aggasztóbb jelentet után visszamegyünk az időben 2 évet. Egészen pontosan 1986. április 26. éjszakájára, amikor az akkori Szovjetunió területén fekvő, Pripjaty és Csernobil települések között fekvő Vlagyimir Iljics Lenin Atomerőmű egyik reaktora meghibásodik, konkrétan felrobbant.

A rendezők nem játszanak hatásvadász eszközökkel, nincsenek (pedig a tragédia természetéből fakadóan lehetne) látványos effektek. Mégis, olyan ügyesen adagolják a feszültségkeltés eszközeit, hogy ember legyen a talpán, aki együltő helyében képes végignézni az első részt. Köztudott, hogy a tragédiát jó ideig megpróbálták eltusolni a nagyságok. Itt is főmérnökök és hatalommal rendelkező, köztiszteletben álló személyek vannak, akik makacsul állítják, hogy csak egy enyhe sugárzás van, ami csupán az erőmű területén tapasztalható, ott is alig. Teszik ezt úgy, hogy igazuk bizonygatása mellett maguk is vért hánynak vagy átmenet nélkül összeesnek. A rémisztően korhű díszlet, a bigott hatalomféltés és tagadás rátelepszik a nézőre és – bár nem lehet – de sokkal közelebb kerülünk ahhoz a hátborzongató atmoszférához, mint amennyire a mégoly hitelesre és pontosra sikerült dokumentumfilmeken keresztül tudtunk. Nem véletlenül áll 9,6-on az IMDB-n.