Egy másik dimenzió

A Netflix ontja magából a jobbnál jobb sorozatokat. Noha filmek terén nem annyira erős a felhozatal (persze ott is lehet kincsekre bukkanni), a sorozatok ízére nagyon ráéreztek a készítők.

Itt van például a mai alanyunk, a Stranger Things, amitől eddig pontosan a túlzott népszerűsége miatt óvtam magam, majd végül az lett a vége, hogy egy délután alatt elfogyasztottam egy komplett évadot.

Titkos laborkísér­leteket végeznek az államokban

A Stranger Things valamilyen rejtélyes oknál fogva horror kategóriába lett sorolva, de sokkal inkább illik rá a sci-fi jelző, de az nagyon. Az évadok lazán, de kapcsolódnak egymáshoz, szóval az elsőből bőven elég az ízelítő. E szerint az 1983-ban járunk az indianai Hawkinsban, ahol (mint ahogy az ilyen jellegű sztorik esetében bevett szokás) hosszú évek óta nem történt semmiféle említésre méltó bűncselekmény. Most azonban rejtélyes körülmények között eltűnik egy kisfiú, közben pedig szintén rejtélyes körülmények között előkerül egy nagyon furcsa kislány. A kis Willt a helyi rendőrség, a bátyja és a hisztérikusságig aggódó anyja mellett a három legjobb barátja is keresi az átlag 50 perces epizódokban, a sötét talányok pedig igazi mestermunka eredményeként bontakoznak ki. Semmi nincs elkapkodva vagy éppen túltolva, a feszültséget viszont folyamatosan megtartják, hiszen pont annyi infót adagolnak a kísérleti laborból elszökött csodabogár lány, a lámpák fényein keresztül üzenő, párhuzamos dimenzióban rekedt Will és maga a párhuzamos világ, avagy a „Hellyel lefelé” kapcsán, ami pont elég. Sem többet, sem kevesebbet. Közben olyan kiváló színészeket láthatunk, mint Winona Ryder az anyuka, Joyce szerepében vagy David Harbour, akik alakításukkal ellensúlyozzák a kissé suta, de nagyon is meghatározó szerepet betöltő gyerekszínészeket.

A sorozat 2016-ben indult útjára, jelenleg a 3. évadjánál tart és bár a Netflix ritkán áll elő statisztikai adatokkal, de a Stranger Things 3. évadát állítólag 64 millióan látták négy hét alatt, ami a streaming szolgáltatónál rekordnak számít. A legújabb, negyedik évad 2020-ban jelenik meg, addig bőven van ideje mindenkinek bepótolni az első hármat, és megtudni, mit tartogat a végtelen sötétség a fordított világban, mivel kísérletezik titokban az amerikai állam, és egyáltalán, hogyan veheti fel a harcot az átlagember a fentiekből adódó veszéllyel.