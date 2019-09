Egy halhatatlan mese születése

Ritkán születnek örökérvényű mesék, J. R. R. Tolkien viszont alkotott egy olyan univerzumot, ami fél száz év után is érdekes. Az íróról készült életrajzi film sokak lelkét melengeti meg.

A Gyűrűk Ura rajongói nagyon várták már a Tolkient, az életrajzi ihletésű alkotás pedig minden bizonnyal beváltotta a hozzá fűzött reményeket. Megismerhetjük a legendás író életének első három évtizedét. Gyerekkorból indulunk, amikor is Ronald, öccse és édesanyja egy pap közbenjárásával nagyvárosba költözik vidéki otthonukból, ám rövidesen árva marad. (A környezet már eleve feltételezi, hogy ez a vidéki táj ihlette a Megyét). Az ifjú Ronald nem mindennapi gyerek, nagyon gazdag fantáziavilága van, imád rajzolni és olvasni. Műveltebb újdonsült iskolatársainál, akikkel némi Holt költők társasága mellékízzel kezdeti konfliktusok után örök barátságot köt, és irodalmi kört alakítanak. Gyámja otthonában egy másik árva is nevelkedik. Edith-hez gyermekkorától fogva gyengéd szálak kötik, később ő lesz a felesége is.

A film bemutatja Tolkien sikeres és nagy jövőt ígérő gimnazista és egyetemista éveit és azt, hogy a fronton harcol, majd hazatér, és szinte újraépíti a lelkét. Közben bőkezűen szórja azokat a morzsákat, amiből a későbbi Gyűrűk Ura univerzum születik, és ontja az utalásokat bizonyos szálak eredetére, amíg végül az utolsó filmkockában papírra kerülnek a Hobbit első betűi. A néző pedig mosolyog: szóval így születnek meg a legendák.