Egy emberséges király születése

A történelmi ihletésű filmek palettáján üde színfolt az V. Henrik királlyá válását (a szó politikai és emberi érte­lmében is) bemutató A Király.

A 2019-es alkotást a Netflix gyártotta, és az eleve fantáziadús alapanyaghoz sikerült kiváló színészeket is választani.

A Shakespeare drámájából is erősen táplálkozó mozi ott kezdődik, hogy a csapodár, iszákos királyfit igyekeznek meggyőzni, hogy látogassa meg haldokló apját, ne gyűlöljön egy ilyen beteg embert. Nagy nehezen beadja a derekát, trónra ülni viszont esze ágában sincs, ami abból a szempontból nem baj, hogy öccse, Thomas, lojális az apjához, és halála után át is venné az irányítást. Azonban ő még apja előtt életét veszi egy Wales elleni csatában, így nincs más hátra, mint hogy Henrik leteszi a piát, búcsút int a szajháknak és uralkodóvá válik. Az ifjú király már első napjaiban is végtelenül humánus és igazságos, nem akar felesleges vérontást és feszültséget, de egy szarkasztikus üdvözlő ajándék, egy gyilkos merénylő és egy lekezelő levél mégis arra indítja, hogy hadjáratot kezdjen Franciaország ellen.

A film jelentős részét teszik ki a tárgyalások a franciákkal és maga az ütközet is, a végén pedig megkapjuk a csavart, amitől (az alapanyagot nem ismerőknek) le fog esni az álluk.

A főszereplő Timothée Chalamet mellett a forgatókönyvíró és Falstaffot alakító Joel Edgerton játéka az igazán meggyőző, rajtuk kívül másra nem is nagyon figyel az ember. Ami mégis a legfontosabb a filmben, az az a vívódás, amin az új király keresztülmegy. TA