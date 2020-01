Dorogi József festményeiből nyílt kiállítás

Amikor a Munkásművelődési Központ annakidején megnyitotta földszinti kiállítóterét az intézmény folyosóján, deklaráltan dunaújvárosi amatőr alkotóknak szánt felületként aposztrofálták. Ehhez a mai napig tartják magukat, sok tehetséges és kevésbé tálentumos alkotó állította már ki képeit a falakon. Akadnak olyanok is, akik azóta már a feledés homályába vesztek, és van olyan is, mint Dorogi József, akinek hétfőn délután már a második tárlata nyílt a gyakran látogatott térben. Utoljára jó két esztendővel ezelőtt láthattuk alkotásait, mégpedig sajátos ikonjait, amivel egyedülálló volt szűkebb pátriánkban. Most teljesen új téma és technika jellemzi, virágképeket sorjáz a falakon.