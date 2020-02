Beszélgetés Geszti Péterrel csütörtökön este

Az Első Emelet két egykori zenésze és dalszövegírója játéknak szánta a Rapülők dalait, de első lemezük váratlan és hatalmas sikert aratott.

Az 1992-es Rapülők című album megjelentetését számos kiadó vezetője visszautasította, és ez a döntés egyiküknek kis híján nagyon kellemetlen pillanatokat okozott. A Rapülők című lemez születéséről és az akkori könnyű­zenei közegről Geszti Péter mesél február 20-án a budapesti B32 Galéria és Kultúrtérben.

A Rapülők első albuma 1992-ben jelent meg. Az azonos nevű együttest az addigra megszűnt Első Emelet két tagja, Berkes Gábor billentyűs, Szentmihályi Gábor dobos és Geszti Péter dalszövegíró alapította, de egyáltalán nem ez volt a tervük.

Nem hittek bennük, mégis platinalemezt csináltak

– Az Első Emelet megszűnése után is barátságban maradtunk, összejártunk és arra gondoltunk, hogy jó lenne újra együtt csinálni valamit. Akkoriban a Danubius Rádió slágerlistáját vezettem és DJ-ztem is – hihetetlen, de még kazettáról! –, ezért képben voltam, hogy mik a zenei trendek. Magyarországon akkoriban egyáltalán nem volt jelen a groove-os alapú, friss könnyűzene, ezért ebbe az irányba mozdultunk. Nem vagyok énekes, de van előadóművészi vénám, így találtam rá a rap műfajára, ami nekem megfelelt. Játéknak indult az egész, és a dalokat oda akartuk adni fiataloknak. El is mentünk néhány művházba, ahol underground tehetségkutatókon kerestünk rappereket, de nem találtuk meg a megfelelő előadót. Közben a dalok sorra születtek, így végül a demókazettán én rappeltem el a dalokat. Így született meg a Rapülők, és a sikerünk titka valószínűleg épp az volt, hogy ez a zenekar nem akart megalakulni. Tét nélküli játék volt a zenével, a jókedv és az inspiráció vitt minket előre – mondta Geszti Péter, a Rapülők frontembere és dalszövegírója.

Az első olyan visszajelzést, ami előrevetíthette a sikert, a Hungária egykori tagjától, Novai Gábortól kapták, aki abban a stúdióban dolgozott, ahol a Rapülők is. Ő azt mondta: „gyerekek, ha ez nem fog nagyot szólni, akkor semmi!

Az első demókazettánkkal Michel (Szentmihályi Gábor) kezdett el házalni a kiadóknál, de mindenhol visszautasították. Végül találtunk egy bátor kiadót, és a Rapülők című bemutatkozó lemezünkből két hét alatt kelt el ennyi, sőt platinalemez lett, mert összesen 220 ezer példányt adtak el belőle.