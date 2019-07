Az acélt is meghajlítja

A fák – ugyan – nem nőnek az égig, de a fotót elnézve hatalmas erő lakozik bennük. Még az acélt is meghajlítják. Tegnap gyalogos napot tartottam, utam „nyomvonalán” feltárultak előttem a város szépségei, furcsaságai. Jómagam nem azzal a szándékkal nézek valamit, hogy észrevegyem benne a rosszat, aztán kitegyem a Facebookra hanem, hogy örülhessek annak ami jó. A Béke városrész és a Technikum városrész közötti völgyön átkelve lettem figyelmes erre a csodás természeti jelenségre. Utat tör(t) magának a természet. Először kis vesszőként átbújva a kerítés között, majd megerősödve meghajlítva azt. Ha tehetik zarándokoljanak el ide önök is, hogy élőben is láthassák!