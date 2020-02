A vállalkozók bálja minden évben sikeres rendezvény

A Dunaújvárosi Kereskedelmi és Iparkamara által szervezett Vállalkozók bálja minden esztendőben színvonalas, sikeres, jó hangulatú rendezvény.

Az összejövetel ünnepélyes pillanatait kihasználják arra is, hogy az Év vállalkozása díjakat is átadják az arra érdemeseknek. A következő mulatság időpontja: 2020. február 15., e hét szombatja!

Az ez évi vállalkozók báljának a szervezése már tavaly megkezdődött a városi kamaránál. A műsorral, a báli zenével kapcsolatban is befejeződtek az egyeztetések, aminek eredményeként kijelenthető: az biztos, hogy a tizedik bálon is színvonalas programban lesz részük azoknak, akik úgy döntöttek, hogy ezt a szombat estét a szokásos helyszínen, a Dunaújvárosi Egyetem Campus Arénájában töltik. A belépőket már január közepétől lehetett megvásárolni a kamara székházában.

A bálon hagyományos tombola bevétele pedig idén is jótékony célt szolgál majd.

Az asztalokat baráti társaságok szokták megtölteni, remélhetőleg felvették már a kapcsolatot az ismerősök, egyeztetni programjukat, hogy ott lehessenek február 15-én a vállalkozók bálján!

vezető képünk illusztráció