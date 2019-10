A rántott leves és élet

Márai Sándor azt írta, hogy „A normális élet az, ami az ételek között a rántott leves.” Ezt persze nem értheti az, aki életében nem evett még rántott levest, már ha van ilyen. Mindenkinek van egy nagymamája, aki zsírból, vízből, fűszerpaprikából és sóból, meg ha akadt, akkor némi köménymagból isteni, pár perc alatt elkészíthető levest csinált. Nálunk került még bele tojás meg pirított kenyérkocka is, de maga az alaprecept az igazi. Az otthonos. Mindig a legegyszerűbb dolgok a legjobbak, ezt tudta Márai is, mondjuk ő tudhatja, hiszen az írónak eggyel több fogalma van a valóságról, mint bárki másnak, hogy a valótlant már ne is említsük.