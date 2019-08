A rajongás ereje

Nem tudom, hogy mennyire normális dolog az, hogy az igazán jelentős hírességek iránt érzett rajongás a kamaszkor tomboló hormonjaival együtt elillan. Én megszállottan tudtam gyűjteni a kedvenc zenekaraimról mindent, még a három soros említéseket is kivágtam az újságokból, a magyar bandáknak pedig minden lehetséges koncertjén megjelentem, még akkor is, ha nem engedtek el, és tudtam, a magyarázkodás rosszabb lesz, mint maga az élmény. Aztán ezek a dolgok elkoptak, mint annyi minden kamaszos rajongás-szerűség, aminek nem kellett volna, mert ezek a fanatizmusok jót tesznek az idegrendszernek és a léleknek. Mint a soron következő, tizensokadik Apey & the Pea koncert szeptemberben.

vezető képünk illusztráció