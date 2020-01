A megismerés sajátos horizontjait láttatja

Az új költőgeneráció egyik legtermékenyebb tagjának harmadik kötete mérföldkőnek ígérkezik Závada Péter irodalmi munkásságában.

Az Ahol megszakad már egy tehetséges, jó tollú, ám még igencsak nyers stílusú, útkereső költőről árulkodik, a Mész már jóval kifinomultabb kötet, a kiforrott Závada-hang azonban a Roncs szélárnyékban anyagában érhető tetten. Magyarország kultúrrappere a szabadversek mellett tette le a voksát.

Természet, tér, idő, színház és filozófia különös házassága

Závada rendszeresen dolgozik visszatérő motívumokkal. Harmadik kötetében folyamatosan egybecsúszik az idő és a tér, és rendszeresen keveredünk meglepő, sajátos értelmezési spirálba a legegyszerűbb természeti képektől is. Fák, madarak, hegyek jelennek meg és alakulnak át a maguk egyszerűségében filozofikus üzenetekké. Nem, nem egyszerű Závada Pétert olvasni, főleg azért nem, mert ahogy ő is fogalmaz „nem akarja megmondani a tutit”. Nem is mondja, az értelmezések jórészt az olvasó attitűdjétől függenek, a hatás pedig valahol ott rejlik a világból kiragadott apró részletek repedéseiben, az összetört szilánkokban, idő és tér nélkül.

A Roncs szélárnyékban csak nagyon magas gondolati síkról olvasható jól és élvezhetően. Lebegünk és zuhanunk, ezeknek az igéknek valamennyi szinonimájával valamennyi versében találkozhatunk. A megismerés új horizontjait láttatja velünk, és amikor nem a természetből táplálkozik, akkor egy szürreális, már-már sci-fi magasságokat érintő eszközkészlettel dolgozik. „Nem érek véget a bőrömnél./ Határaimat, mint egy trapéz szárait,/ átlépem, túláradok megismerhető/ partjaimon./ A külvilág a testemhez ér,/ beszivárog a pórusokon.”

Ezeknél a verseknél kikerülhetetlen tény a költő színházi tapasztalata. Egy különleges megfigyelői magatartást teremt a színházi néző alternatívájaként, az olvasó szeme pedig pontosan úgy fókuszál. Versek a színpadon, alapvetően a befogadást formálva, nem témát adva, bár adódnak kivételek: „A néma súgó mutogatása,/ nem egyértelmű jelzései/ összezavarják a színészeket,/ estéről estére újraosztják/ a szerepeket, de valaki/mindig önmaga marad.”

Aki Závada Pétert csak onnan ismeri, hogy Závada Pál fia, vagy az Akkezdet Phiai-s, esetleg a Trankzkaphkás karrierjéből, az borítékolhatja: nem azt kapja, amit vár. A fantázia ugyanonnan merít, ám ahogy az alkotások születnek itt, az egészen más tészta.