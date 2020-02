Mielőtt valami távolba mutató okfejtésre gondolnának, megpróbálom beazonosítani e kis írás tárgyát. Bizonyára önök is próbáltak már különböző élelmiszeripari termékeket kinyitni. Hol türelemmel, hol anélkül. Ezen étkekhez való hozzájutás, legyenek azok műanyag, üveg- vagy fémdobozba zárva, netán zacskóba csomagolva, nem mindig egyszerű feladat. Ezeken a csomagolásokon rendre ott a jel, ami a hozzáférés irányát mutatja. Mi, egyszerű vásárlók talán örülünk is ennek, hiszen amikor kezünkbe vesszük az elfogyasztásra szánt terméket, először annak kibontásával kell megküzdenünk. Sokszor szó szerint, mert a jel által mutatott nyitásfunkció nem mindig tölti be feladatát, ezért sokszor el is megy a kedvünk az egésztől.

A minap egy műanyag tálcában lefóliázott húsipari termék elfogyasztására tettem kísérletet, ennek első lépéseként a fentebb már felvezetett műveletet kellett elvégeznem. A csomagolás bal sarkában a jel: itt nyílik! Laza mozdulattal vágtam bele az első kísérletbe, majd még egyszer, ugyanúgy. Először azt gondoltam, hogy nem a „workflow”-ban van hiba, hanem a türelmemmel. Ekkor már éreztem, nehezebb a feladat, mint gondoltam. Próbáltam ujjbeggyel, körömmel, majd közelebb hajolva a termékhez, még néhányszor megismételve a folyamatot. Ezt követően külső eszközt voltam kénytelen alkalmazni. Vágószerszámot ragadtam, és felhasítottam a kibonthatatlan valamit. A küzdelem megtanít(ott) arra, hogy örülni kell a legkisebb sikernek is! Talán ez (volt) a jel!