A gyengébbik nem jelentős futballmúltja

A múlt héten indult útjára a játékszer a 8. női labdarúgó-világbajnokságon. Mindez nem rázta meg a hazai sportos közvéleményt, sőt tapasztalataim szerint még mindig sokan csak legyintenek a „nőifoci” hallatán. Mondván, ez is valami újszerű hóbort… A hölgyek pedig inkább maradjanak a ritmikus sportgimnasztikánál, vagy a szinkronúszásnál. Pedig a szebbik nem futballtörténelme is jelentős. Természetesen ez is Angliában kezdődött, 1895-ben, amikor Nettie J. Honeyball vezetésével megalakult a British Ladies’ Football Club. Szegeden sem vártak sokáig a hölgyek, 1912-ben már edzett a „Szegedi AC női football csapata.”