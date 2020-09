Érdemes tisztázni, hogy milyen újításokat hoz a FIFA21

Készülj fel a Megyék Csatája FIFA21 versenyre, íme minden újítás a játékkal kapcsolatban!

Egy újabb esztendő, és egy újabb epizód a FIFA-ból, ezért a közösség tagjai joggal várhatják el, hogy több helyen is megújuljon a játék. Az EA Sports az eddig kiadott információk alapján tényleg arra törekszik, hogy több ízben élethűbbé és élvezetesebbé tegye a FIFA21-et. A taktikák és a megfelelő felállás kitalálása mellett azonban nagyon fontos az is, hogy a pályán történtek valóban hasonlítsanak az életben előforduló szituációkhoz. Éppen ezért minden eddiginél aprólékosabban odafigyeltek a játékosok mozgására, labdakezelésére, a fizikára és egyéb játékelemekre is. Több kisebb videó formájában mutatták be, hogy pontosan mire is lehet számítani, és a látottak alapján mindenki bizakodással várhatja a megjelenés időpontját októberben.

Cselezés

Ez az új „Agile Dribbling” rendszer lehetőséget nyújt a kreativitás kibontakoztatására, és ez legfőképpen az egy az egy elleni helyzetekre érvényes. Nagyon fontos a lábmunka, a minden eddiginél érzékenyebb kontroller használat, a skill move-ok precíz alkalmazása, amihez nem árt, ha okos labdavezetés is párosul. Egy szó, mint száz, ezzel az új mechanikával még látványosabb és még hasznosabb cseleket vethet be az ember, hogy átverje az ellenfelét.

Helyezkedés

A világ legjobbjai mindig tudják, hogy hol kell lenniük az adott időben a pályán. Most a FIFA 21-ben is ez lesz megfigyelhető, ezáltal minél jobb egy játékos, annál jobban pozícionál. A csatárok együtt mozognak az utolsó védőkkel kiugrásra készen, a játékmesterek mindig megtalálják a helyet egy kulcspasszhoz, a védekező játékosok pedig igyekeznek lezárni minden olyan területet, ahol az ellenfél előnyt kovácsolhatna, csak úgy, mint ahogyan a valódi futballmérkőzéseken lehet látni.

Hitbox

Az újragondolt ütközési rendszer lényegében lehetővé teszi a „folyékonyabb játékos interakciókat” az egész pályán. A kulcsfontosságú pillanatok, mint például a gólvonalon pattogó labdáért vívott csaták sokkal természetesebbek lesznek. Kevesebb lesz a fura esés-kelés, és a test a test elleni csaták is gördülékenyebb formában történnek meg.

A futball alapjai Passzolás: Többféle átadási lehetőséget tartogat a játék, ezáltal precízebben és pontosabban lehet felépíteni a játékot, legyen szó labdabirtoklásról, támadásról vagy kontráról. Blokkolás: Az új blokk rendszer által nagyobb sansza lesz a védekező játékosnak megakadályozni egy beadást vagy lövést. Érzékenység: Gyorsabban reagál majd a játék a bevitt inputokra (kontrolleren megnyomott gombok és a karok mozgatása), ezáltal finomabb mozdulatokra és pontosabb végrehajtásra lehet számítani. Fejelés: Egy beállítás segítségével teljesen manuálisan lehet majd irányítani a fejeléseket, így pontosan odamegy majd a bólintás után a labda, ahova a játékos szeretné.

