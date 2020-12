MCS LoL – Borult a papírforma az egyik negyeddöntőben

A negyeddöntők legjobb négy csapata összecsap a mai elődöntőkben.

Óriási várakozás övezte a Megyék Csatája League of Legends versenyének negyeddöntőit, ugyanis összecsaptak a régiók legjobb csapatai. A papírforma többé-kevésbé érvényesült, négyből három összecsapáson az a gárda jutott tovább az elődöntőkbe, amelyik megnyerte a csoportját. Az alábbiakban megtaláljátok a rájátszás első körének összefoglalóját, valamint betekintést nyerhettek az elődöntők erőviszonyaiba.

Csongrádi Turulok vs. Nógrádi Tollas Vitézek (1-2)

Fantasztikusan kezdték a két győzelemig tartó szériát a Turulok, Túróstésztát teljesen kivették a játékból. A dzsungeles hiányát nagyon megérezték a Tollas Vitézek, nem volt reális esélyük az első meccs behúzására. Rabbano és Ceroka hatalmasat játszott, azonban egy győzelem még kevés a továbbjutáshoz, tudták ezt a Tollas Vitézek. A második meccsen Kubu kapta a fókuszt, gyorsan jelentős hátrányba is került, de nem estek össze a nógrádiak mentálisan a hátrány ellenére. Stylish Zedje csak az első negyedórában volt kiemelkedő, utána fokozatosan esett vissza a teljeseítménye. Kubu és Túróstészta kéz a kézben hozták el a gyilkosságokat, ezzel megtolták a csapat szekerét. Az 1-1 után már a Tollas Vitézeknél voltak a kezdeményezőbbek, a mindent eldöntő összecsapáson csapatként diadalmaskodtak a Turulok felett. Kicsit nehezen, de összességében megérdemelten jutottak be a legjobb négy közé a Nógrádi Tollas Vitézek.

Szabolcsi Medvék vs. Győri Ezüst Páncélosok (2-0)

Sk1nzor parádézott Oriannával az első meccsen, majd megmutatta mire képes a napokban megerősített Aniviával a kezei között. Becsülettel harcoltak a Győri Ezüst Páncélosok, de a Medvékbe beletört a pallosuk. Összeszedettebbek voltak a szabolcsiak, akik egy jóval nehezebb küzdelemre készülhetnek az elődöntőkben.

Budapesti Griffek vs. Baranyai Bástyák (2-0)

Eddig nem sok szó esett a Megyék Csatájában wAZIERről, a Griffek felső ösvényeséről, de ezen az összecsapáson ő volt a csapat motorja. Aatroxszal többször vállalt fel emberhátrányos csatákat, amelyekből rendre jobban jött ki. Nem tudták elpusztítani a hatalmas szárnyakat növesztő darkint, annak ellenére, hogy mindent bedobtak ellene. A visszavágón hiába volt a felső ösvényen KÁDDUGÓ előnybe és tartotta egész jól magát Bagó a középső ösvényen, Matebuff Vayne-jével nem tudtak mit kezdeni a Bástyák. Benen oldalán folyamatosan kereste a harcokat a lövész, amelyekből rengeteg gyilkosságot szerzett magának és csapatának. Egyénileg és csapatszinten is jobbak voltak a Griffek, megérdemelten jutottak be az elődöntőkbe.

Vas Megyei Struccok vs. Békési Oroszlánok (2-0)

A nap záróakkordjaként elhúzták a Struccok az Oroszlánok nótáját. Az első felvonásban Sekkou Shacója tört borsot az ellenfelek orra alá, a Cimbi a dobozban képességgel az őrületbe kergette az ellenséges hősöket. A második körben elvették CrankZ Kaynjét, de Robustow messze nem volt olyan hatékonya a hőssel, mint a dzsungeles Strucc. Mindeközben az alsó ösvényen Regostern folyamatosan hozta el a gyilkosságokat, néhány mellé ment Kristálynyílvesszőn kívül tökéletes napot zárt a fiatal lövész.

15:00 – Vas Megyei Struccok vs. Nógrádi Tollas Vitézek

Regostern és Frenna összecsapását minden LoL rajongó várja, mind a két lövész hatalmas formában van már hetek óta. Nagy csata lesz a dzsungelben, mivel láthattatok pazar mérkőzéseket CrankZtől és Túróstésztától egyaránt. Papíron a Struccoknak kéne diadalmaskodniuk, ők ugyanis csoportgyőztesként vannak itt az elődöntőben, de a Tollas Vitézek mellett szól, hogy egy nagyon erős régióban szerezték meg a második helyet. Ha NoizR draftolásában nem lesz hiba, már eldőlhetnek a meccsek a választási és tiltási fázisában a Sturccok javára. Ellenben előfordult már, hogy olyan összeállítást raktak össze a Struccok, amit meg tudott büntetni az ellenfél.

17:30 – Szabolcsi Medvék vs. Budapesti Griffek

A magyar League of Legends e-sport kvintesszenciája bújik meg mindkét csapatban. Az egyik oldalon Malacko, Sk1nzor és geller MNEB győztesként várhatja ezt az elődöntőt, a másik oldalon Matebuff és SanyaDau impozáns nemzetközi eredményekkel büszkélkedhet, de Sora is megmutatta már magát a kelet-közép európai régió színpadán. Sk1nzor parádézott a negyeddöntőkben, de Sorát sem kell félteni, ha egy jó kis csetepatéról van szó a középső ösvényen. Döntőbe beillő elődöntővel zárul a mai nap, ezt a mérkőzést semmiképp se mulasszátok el.

Az elődöntők mérkőzéseiért kattintsatok a Megyék Csatája Twitch csatornájára, vagy látogassátok meg a megyekcsataja.hu-t, hogy ne maradjatok le az élő közvetítésről!

