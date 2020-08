Tanszereket gyűjtenek – mert segíteni tényleg jó

A Segíteni jó Kulcs elnevezésű civil szerveződés a kulcsi faluházzal együtt tanszergyűjtési akciót szervezett.

Radírozzuk ki a különbséget, legyen minden iskolatáska megtöltve – hirdették a faluszerte népszerűsített akciójukban.

Most iskolai hátizsákot, tornazsákot és iskolatáskát, tolltartót, íróeszközöket, számológépet, tanulást segítő eszközöket, tanuláshoz kapcsolódó könyveket kértek adományba. Kulcson egyre több gyermek él, akik jellemzően családjukkal a városból költöznek ki a településre. Az önkormányzat a megváltozott igényeket próbálja külső források bevonásával is követni, új bölcsőde épül, az óvodai ellátást is javítják majd, és az iskola bővítésén is dolgoznak. A civil szervezetek munkájára is nagy szükség van.

A Segíteni jó Kulcs csoport tanszergyűjtő akciója felhívásában kifejezetten hangsúlyozták, hogy a tiszta és jó állapotú, nem szakadt és eltört eszközökre számítanak az adományozóktól.

Most a ruhaneműket sem kérték ajándékba, hiszen a Malkovicsné Gizus és Hódosi Ági neve által fémjelzett karitatív kis csapat tagjai mind magánszemélyek, így segítő akciójuk nem rendelkezik raktározási lehetőségekkel, minden adomány közvetlenül a kis gazdájához érkezik, szinte azonnal.

A segítséget az iskolakezdéshez szeretettel várják szeptember második hetéig, akár közvetlen megkereséssel privátban Markovicsné Gizus közösségimédia-oldalán, és azok jelentkezését is szívesen fogadnák, akinek jól jönne a segítés az iskolakezdéshez.

– Természetesen mindenkit biztosítunk arról, hogy adatait bizalmasan kezeljük. Nem mérlegelünk, hogy ki miért kér segítséget. Minden hozzánk fordulónak, vagy aki látókörünkbe kerül, és szívesen fogadja a segítő szándékot, erőnkhöz és lehetőségeinkhez mérten támogatást fogunk adni.

Azt sem firtatjuk, hogy ki, mit és mennyit adományoz, mert mindennek tudunk örülni, legyen az bármilyen. Hiszen saját gyakorlatból is tudjuk, hogy gyakorta lelki szükséglet az „adni vágy”, és a segítő az adományozással önmagát gyógyítja – hangsúlyozta a Segíteni jó Kulcs elkötelezett szervezője.