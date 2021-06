Kovács-Seres Hunor nagyszerű sikere Eb-részvételt jelent neki

Fantasztikus eredménnyel zárta a napokban megrendezett országos nyílt vízi úszóbajnokságot a DKSE csapata, ugyanis a serdülők között öt kilométeren Kovács-Seres Hunor óriási fölénnyel megszerezte az aranyérmet. Ez egyben Európa-bajnoki részvételt is jelent a sokoldalú és nagyon tehetséges, szorgalmas fiú számára.

A szegedi versenyen nagyon népes és komoly mezőny gyűlt össze minden korosztályban, több mint száz indulóval, ami eddig nem volt jellemző a korábbi években. Itt a felnőttek mellett a juniorok, az ifjúságiak és a serdülők versengtek egymással.

A Dunaújvárosi Központi Sportegyesület küldöttsége is rajthoz állt a viadalon, ahol a serdülők öt kilométeres versenyén a 14–15 éves korosztályban Kovács-Seres Hunor diadalmaskodott, aki a medencés bajnokságban ősszel országos bajnok lett ezen a távon. Edzője, Szabó Gergő is csak szuperlatívuszokban tudott beszélni tanítványa mostani teljesítményéről. Azzal kezdte, hogy régóta készültek erre a versenyre, amit az idei év nagy céljának szántak, azzal együtt, hogy olyan eredményt érjen el, amivel kivívja az Európa-bajnoki szereplést is.

– Az idén a nyílt vízre fókuszálunk, mert itt lesz nagy nemzetközi verseny, a párizsi utánpótlás Európa-bajnokság, eredményével ide kvalifikálta magát Hunor, nem kis győzelemmel. 57 percen belül úszott, persze nyílt vízen ez csak tájékoztató jellegű, mert számos körülménytől – szél, hullámok, vízhőmérséklet – függ a teljesítmény. Viszont nagyon biztató, és nem csak azért, mert korosztályát több mint egy perccel megelőzte, a harmadik helyezettre pedig már hármat vert. Hanem azért is, mert a férfimezőny, felnőttől a fiatalokig egyszerre indult hatvan úszóval minden távon. Hunor gyakorlatilag a felnőtt élbollyal ment, végig a nyomukban volt a tíz kilométert teljesítő Rasovszky Kristóféknak. S mindezt fiatalként, rutin nélkül, most volt az első ilyen komoly úszása, és ott tudott lenni a nyomukban. Nekem nagyon tetszett, amit láttam, persze régóta és sok edzéssel készültünk, most pedig beérett ennek a gyümölcse. Éppen ezért az Eb előtt bizakodóak lehetünk, hogy ott is az élmezőnyben végezhet – mondta.

Szabó Gergő megjegyezte, tanítványa a medencében korosztályában már bizonyított, 1500 méter gyorson messze neki van a legjobb ideje az országban, így várható volt, hogy Szegeden is jól fog neki menni. Persze azért ez nem evidens, mert hangsúlyozta, vannak fantasztikusan ügyes gyerekek a medencében, viszont a nyílt vízben nem tudnak úgy tájékozódni, vagy egyáltalán nem is szeretik ezt a közeget.

– Ezért biztosak nem voltunk a sikerben, de számítottunk egy jó eredményre. Ráadásul mindezt olyan előzmények után, hogy nem tudtunk járni sehova gyakorolni, mert a verseny előtt is egy héttel még tizenöt fokosak voltak a vizeink. Ezért nem kockáztattam az egészségét, az volt a szerencse, hogy a verseny előtti pár napban volt már erre lehetőségünk és a Maty-ér, mivel kis felület, gyorsan felmelegedett. Most van négy hetünk az Eb-ig, ami kőkemény felkészülés lesz, most már van lehetőségünk bárhova menni és rá tudunk hangolódni a kontinenstornára. Alapvetően medencében gyakorolunk, a hosszútávúszók is így tesznek, de legalább heti két alkalommal természetes vízre szeretnénk menni. Például a hullámzó vízben teljesen másként kell úszni, vagy gyorson nem oldalra vesszük a levegőt csak és kizárólag, hanem előre is. Mindezeket meg kell tapasztalni és érezni. Ha nagyon meleg van, azt is szokni kell, mert más, mint egy klimatizált uszoda – tette hozzá Szabó Gergő, akinek szintén sokat jelent ez a szakmai siker. Pár éve volt egy paraúszó versenyzője, akivel volt már Eb-n, de az teljesen más kategória. Úszóként ő maga járt ifi kontinensbajnokságon, de saját nevelésű tanítvánnyal most először, amire nagyon büszke. Reméli, hogy megállják majd a helyüket.

Felmerült a kérdés, hogy ennyiféle „műfajban” meddig lehet jeleskednie egy versenyzőnek, hiszen Hunor a medencés számokban is rendre szállította a bajnoki címeket. Most még belefér neki mindkettő, jövőre viszont meglátják, mert medencés nagy nemzetközi versenyek is lesznek. – Egyelőre úgy néz ki, mindkét területen megállja a helyét. Nyilván el kell majd dönteni, mi legyen a fő irány, de idén ez nem okozott problémát. Július végén lesz a medencés serdülő ob, ahol az idősebb korosztállyal kell versenyeznie, de úgy látom, hogy a hosszú gyorsokon, esetleg a négyszáz méter vegyesen a nagyobbak között is meg fogja állni a helyét.

– Jövőre, ha így folytatódik a fejlődése és ugyanezzel az elhivatottsággal dolgozik, akkor a medencében is jó esélye lesz további kiváló eredményeket elérni. Akkor viszont nehéz dolgunk lesz, mert minden nyilván előbb-utóbb nem fog beleférni. Azonban kívánom mindenkinek ezt a kellemes problémát – nyilatkozta.

A DKSE többi versenyzője Szabó Gergő elmondása szerint kipróbálta magát ebben a műfajban is, de ennyire hosszú távokat nem úsztak még. Elsősorban a medencés versenyekre készülnek, azonban ügyesek voltak, főleg hogy ilyen nívós viadalon kellett helytállniuk. A szakember éppen ezért elégedett teljesítményeikkel.