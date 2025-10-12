46 perce
Enni, vagy nem enni: ez itt a kérdés! Csilievő-verseny -galériával, videóval
Erős paprikát harapni, versenyszerűen fogyasztani azt gondolnánk csak férfias dolog lehet. Pedig bizony vannak a csili fogyasztására rendezett versengésben női résztvevők is.
Erős paprikát harapni, versenyszerűen fogyasztani azt gondolnánk csak férfias dolog lehet, pedig bizony vannak ebben a különleges versengésben női résztvevők is. Október 11-én, szombaton az MMK udvarán a Kincsek vására program mellett olyan különleges megmérettetés tanú lehettünk, mint a Lángoló Harapások XX. fordulója a csilievő magyar bajnokságban. A versenyről először a fő támogató vállalkozás képviselőjét Schreiber Gábort kérdeztük.
Erős embernek kel lenni a csili fogyasztásához
- Az országos verseny huszadik állomása érkezett el ide Dunaújvárosba. Én csilit termesztek. A fő szervező Bóka Ödön pedig megszervezi a versenyt. Dönci egyébként a világ elitjébe tartozik a paprikaevő versenyekben. A csilievő verseny már a negyedik ilyen rendezvény Dunaújvárosban, és most elsőként érkezett ide a Lángoló Harapások országos program is. Nyers paprikát és szószt kell enni a résztvevőknek. Ebből a szósz saját termék. Az a győztes, aki a legtovább bírja. Itt az emberi határok feszegetéséről szól a történet. Aki a tejhez, vagy a kekszhez nyúl, az kiesett! A verseny során a leggyengébbel, a cseresznyepaprikával kezdünk és a legerősebbnek a Carolina Reaper a világ legerősebb fajtát helyezzük el a versenyzők tányérján. Ez utóbbi két millió SHU erősségű. A Scoville-féle csípősségi egység (Scoville heat unit, SHU a kapszaicin relatív mennyiségét jelzi. SHU erősséggel.)
- Bóka Ödön fő szervezőt a verseny előtt kértük kameránk elé.
- Világviszonylatban nyolcadikként jegyeznek, de én voltam az első magyar profi bajnok. Ezen kívül német és spanyol bajnoki cím is az enyém. Texas államban pedig tiszteletbeli bajnokként tekintenek rám, mivel annyi terméküket teszteltem, hogy ezt ismerték el. A program természetesen a paprikaevésről szól, melyre az ország több városából jöttek versenyzők, köztük Dunaújvárosból is asztalhoz ülnek. Tíz fordulóra tervezzük a srácok, hölgyek tűrőképességének a kipróbálását. A következő fordulóban Békéscsabára megyünk, majd Győrben zárjuk az évet.
A verseny során az első négy körben egészen jól bírták a résztvevők. Az erős paprika mellé egyes fordulókban még csiliszósszal is dúsították a tányérra készített falatokat. Meglepően a két női versenyző állta a sarat a férfias mezőnyben, és nem közülük került ki az első kieső. A döntő futamban a Békésről érkezett Pálfi Károly és a Dunaújvárosi Tóbiás Gábor maradt talpon. Végül Pálfi nyerte a versenyt.
Csilievők versenye Dunaújvárosban
A hazai színekben rajthoz álló Tóbiás az előző versenyen elért harmadik helyezést javította második helyre. A program végén először a női kategória abszolút győztesét Pálfi Károlyné Julcsit kérdeztük röviden.
- Békés városról érkeztünk a férjemmel együtt. Két-három éve csöppentünk bele a versenybe. A legjobb eredményeim: Nagymágocson voltam kétszer harmadik, a férjem pedig az első. Tehát családi sportnak is nevezhetjük.
Pálfi Károlyra, a verseny győztesére egy kicsit várni kellett, mire rendbe hozta magát. Utána már készségesen válaszolt kérdéseinkre.
- A korábbi versenyek alkalmával a képzeletbeli dobogó minden fokát megjártam.
Talán a legemlékezetesebb kihívást a nagymarosi nemzetközi verseny jelentette.
Engem a paprika ott kínzott meg eddig a legjobban. A dunaújvárosi versenyt ilyen szempontból könnyebben tudtam leküzdeni – hallottuk a már nem először dobogós Pálfitól.
Természetesen nem hagytuk ki a dunaújvárosi versenyzőt, a második helyen végzett Tóbiás Gábor sem, aki így nyilatkozott.
- Másodszor álltam rajthoz. Tavaly egyből harmadikként végeztem.
A mai feladatban a legutolsó Carolina Reaper izzasztott meg.
Az nagyon erős volt! Természetesen otthon is erősen étkezem, ami jó alapot ad a versenyzéshez. Valószínűleg a következő etapra is benevezek – mondta érdeklődésünkre Gábor.
Láthatóan a közönség és a versenyzők is jól érezték magukat. Lehet folytatni jövőre is.