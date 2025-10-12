Enni, vagy nem enni: ez itt a kérdés! Csilievő-verseny -galériával, videóval

Erős paprikát harapni, versenyszerűen fogyasztani azt gondolnánk csak férfias dolog lehet, pedig bizony vannak ebben a különleges versengésben női résztvevők is. Október 11-én, szombaton az MMK udvarán a Kincsek vására program mellett olyan különleges megmérettetés tanú lehettünk, mint a Lángoló Harapások XX. fordulója a csilievő magyar bajnokságban. A versenyről először a fő támogató vállalkozás képviselőjét Schreiber Gábort kérdeztük.

Tíz versenyző állt rajthoz a 4. dunaújvárosi csilievő és az első országos versenyen

Foto: Horváth László - duol.hu

Erős embernek kel lenni a csili fogyasztásához

- Az országos verseny huszadik állomása érkezett el ide Dunaújvárosba. Én csilit termesztek. A fő szervező Bóka Ödön pedig megszervezi a versenyt. Dönci egyébként a világ elitjébe tartozik a paprikaevő versenyekben. A csilievő verseny már a negyedik ilyen rendezvény Dunaújvárosban, és most elsőként érkezett ide a Lángoló Harapások országos program is. Nyers paprikát és szószt kell enni a résztvevőknek. Ebből a szósz saját termék. Az a győztes, aki a legtovább bírja. Itt az emberi határok feszegetéséről szól a történet. Aki a tejhez, vagy a kekszhez nyúl, az kiesett! A verseny során a leggyengébbel, a cseresznyepaprikával kezdünk és a legerősebbnek a Carolina Reaper a világ legerősebb fajtát helyezzük el a versenyzők tányérján. Ez utóbbi két millió SHU erősségű. A Scoville-féle csípősségi egység (Scoville heat unit, SHU a kapszaicin relatív mennyiségét jelzi. SHU erősséggel.)

Bóka Ödön, Dönci az országos verseny fő szervezője maga is a csilievők élvonalába tartozik

Ftot: Horváth László - duol.hu

- Bóka Ödön fő szervezőt a verseny előtt kértük kameránk elé.

- Világviszonylatban nyolcadikként jegyeznek, de én voltam az első magyar profi bajnok. Ezen kívül német és spanyol bajnoki cím is az enyém. Texas államban pedig tiszteletbeli bajnokként tekintenek rám, mivel annyi terméküket teszteltem, hogy ezt ismerték el. A program természetesen a paprikaevésről szól, melyre az ország több városából jöttek versenyzők, köztük Dunaújvárosból is asztalhoz ülnek. Tíz fordulóra tervezzük a srácok, hölgyek tűrőképességének a kipróbálását. A következő fordulóban Békéscsabára megyünk, majd Győrben zárjuk az évet.

A verseny során az első négy körben egészen jól bírták a résztvevők. Az erős paprika mellé egyes fordulókban még csiliszósszal is dúsították a tányérra készített falatokat. Meglepően a két női versenyző állta a sarat a férfias mezőnyben, és nem közülük került ki az első kieső. A döntő futamban a Békésről érkezett Pálfi Károly és a Dunaújvárosi Tóbiás Gábor maradt talpon. Végül Pálfi nyerte a versenyt.