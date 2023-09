Fű-Fa Zöld című kiállítása a zeneiskola folyosógalériájában. A megnyitót zenés produkció vezette fel. Gyöngyössy Csaba köszöntőjében a zöld színt, mint szimbólumot járta körbe, érintve a művészettörténetben betöltött szerepét is. Mint fogalmazott, a zöld az a színek között, amely minden bizonnyal a legsűrűbben fordul elő természetben. Ezért otthonosságot kölcsönöz. Emellett a zöld egyszerre nyugtató hatású, valamint enyhíti a depressziót, a szorongást. A teljességet, a frissességet, a megújulást szimbolizálja. Ennek egyik legszebb példája a rügyfakadás.

Fotó: Szabone Zsedrovits Eniko

Kelemen Marián Éva önálló kiállítása ismét a természetbe hív, és a zöld megannyi árnyalatával fest meg egy-egy különleges hangulatú világot. A festőművész májusban a Bartók aulagalériájában mutatta be Ismétlődések című kiállítását. Az ott látható munkák közül egy az aktuális tárlaton is helyet kapott, mellette friss alkotások, valamint eddig még ki nem állított képek is szemlézhetők. Az alkotó lapunknak elmondta, gyakran kerékpározás közben inspirálódik, és a tekerés alatt pár soros versikék is születnek. Innen jött a kiállítás címe is, amely egy kis haikunak a záró sora. Kelemen Marián Éva Fű-Fa Zöld című kiállítása egy hónapon át várja az érdeklődőket a jubiláló zeneiskolában.