– Felemás érzéssel zárhattuk a 2021/2022-es idényt a megyei másodosztály felnőtt csoportjában – kezdte az évet összefoglaló gondolatait Cseke Ottó elnök.

Majd elmondta, úgy indultak a szezonban, hogy két korosztály hiányzott, viszont a bozsikosok nagyon jó eredményekkel, kiválóan szerepeltek. Az utánpótláscsapatok közül az U16 és U19 teljesítménye értékelhető, a felnőtteknél pedig nagy álmokat dédelgettek, hogy eredményes bajnoki fordulók után akár az első osztály felé is kacsingathatnánk.

– Sajnos az utóbbi nem jött össze, ellenben a gazdasági helyzet végre stabilizálódott. A kevés bevétel mellett nehéz volt gazdálkodni. Remélhetőleg a hamarosan felálló új elnökséggel nagyobb lendületet kaphat az egyesület. Természetesen az évzáró nagyon alkalmas időpont az edzőkkel, a játékosokkal való egyeztetésre, amit szintén tervezünk összehozni, hogy világosan lássuk a jövőt. Az új elnökséget Deák Károly, Horváth Béla, Zsákovics István, Török Zoltán, Hatvani Norbert, Udvardi Tibor és jómagam alkotjuk. Mi heten kaptunk felhatalmazást, hogy az elmúlt évekhez képest maradandóbbat alkothassunk – mondta.

A folytatást illetően Cseke Ottó kiemelte, megpróbálnak elindulni „pénzkereső”, támogatói irányba. Mindenki érzi a saját pénztárcáján, mennyire megváltozott a világ és benne a gazdasági helyzet, amihez a futballnak is igazodnia kell. Ennek tudatában próbálnak gondolkodni – zárta évértékelőjét az egyesület elnöke.

Másodikként Márok Csaba, Mezőfalva polgármestere szólt. Beszédében kiemelte, elvárás volt, hogy megújuláson essen át a vezetőség. Az egyesületbe bekerült emberek személye biztosíték lehet erre, és segíteni fogják a mezőfalvi labdarúgást. Számára személyesen is fontos, hogy működjön. Az önkormányzat mindig is kiállt amellett, hogy ezt a létesítményt fenntartsa. Az idei évben 4,5 millió forintos támogatást biztosítottak. A környékben kevés önkormányzat tud ilyen összeget a futballsport mellé odatenni.

– Annak is örülünk, hogy ilyen sok fiatal kap sportolási lehetőséget az egyesület működése során. Szerencsére a nézőszámok is emelkedtek az utóbbi időben, és a vezetőség majd eldönti, milyen irányban tart majd a bajnokságban a Medosz SE. Fontos, hogy együtt szurkoljunk, és támogassuk a hazai futballistákat – hangsúlyozta Márok Csaba polgármester.

Deák Károly elnökségi tag összefogásra, közös gondolkodásra buzdította a csapatot, és akkor meglehet az a hőn áhított dobogó Fotók: HL



Deák Károly elnökségi tag szintén az egység fontosságára hívta fel a focisták figyelmét. Jó együttműködést ígért a jövőt illetően.

A rendezvény utolsó értékelőjében Bakos János, a felnőttcsapat edzője összegezte az idény tapasztalatait.

– Igazából az őszi és a tavaszi szezon között nem volt nagy különbség, 25 és 23 pontot szerzett a csapat. Sajnos a dobogót két pont híján nem érhettük el. Harmadikak lettünk a legtöbb rúgott gól listáján, és a legkevesebb kapottaknál is ez az eredmény. Gólkülönbségben pedig másodikként végeztünk, tehát ez is azt mutatja, hogy ennek a társaságnak a dobogón kellett volna végeznie. Sajnos ilyen szempontból csalódás az összegzés. Az viszont kiemelendő, hogy a tavaszi tizenhárom mérkőzés négy találkozóján a tizenegy játékosból nyolc mezőfalvi volt, akik itt laknak a faluban. Ez óriási dolog, mert helyiek adják ennek a csapatnak a gerincét, ami más együtteseknél nem mondható el – hallhattuk az edző értékelésében.

Bakos János megemlítette még a szurkolók nem mindig lokálpatrióta viselkedését, ami jó lenne, ha változna, mert nagyon fiatalok fociznak ebben az együttesben, és nagyon kell a biztatás. Kritika érte a játékvezetői küldés tematikáját is, szinte csak idegen dirigenseket küldtek a meccsekre.

Sümegi István több évtizedes munkája elismeréséül vehetett át emlékplakettet Cseke Ottótól, a Medosz SE elnökétől



A Medosz SE évzárója nem csak az értékelésekre adott alkalmat, de egyben remek lehetőség, hogy a csapatért évtizedekig sokat tevő emberek munkáját is elismerjék. Ilyen volt az az ünnepélyes pillanat is, mikor Cseke Ottó elnök ezt a sok évtizedes hozzáállást, segítséget és támogatást köszönte meg Tarr Józsefnek és Sümegi Istvánnak.

A rendezvény vacsorával és beszélgetéssel zárult.