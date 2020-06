Viszlát szerkesztő úr, már robotújságíró írja a lapját

Akit érdekel, hogyan szerkeszt egy robot, az MSN és a Microsoft News weboldalon angolul már olvashatja a mesterséges intelligencia által generált híreket.

Azért bocsátott el újságírókat még csütörtökön a Microsoft, mert a cég úgy döntött, mesterséges intelligencia szoftverekkel helyettesítik őket – számol be a The Guardian. A Business Insider ötven amerikai, a The Guardian huszonhét angol lapátra tett szerkesztőről tud.

Bár az általuk előállított híroldalakat milliók olvassák naponta, a Microsoft úgy döntött, robotok végzik el a munkájukat: a robot gyorsabb, nem vitatkozik, nem fáj a feje, nem megy szabadságra és nem téved. Legalábbis matematikailag.

A volt szerkesztők érthetően kételyeiknek adnak hangot. Kockázatosnak tartom – tűnődik az egyik volt munkatárs –, hogy a szoftver miként fogja betartani a „nagyon szigorú szerkesztési irányelveinket”. Ezek biztosították, hogy a felhasználók – különös tekintettel a fiatalabbakra – ne szembesüljenek erőszakos, nem megfelelő tartalmakkal, megbízhatatlan, vagy egyenesen álhírekkel.

A weboldal szerkesztői nem állítottak elő saját, eredeti tartalmakat, hanem más hírgyártók – mint például az eseményről beszámoló The Guardian – sztorijait válogatták ki a weboldalra. A Microsoft a reklámbevételeken az eredeti információt kibocsátó kiadókkal osztozott.

A Microsoft szóvivője a változtatások kapcsán elmondta, hogy „mint minden vállalat, rendszeresen értékelik üzleti tevékenységüket. (…) Ez a döntés nem a jelenlegi világjárványból következett”.

Nem a Microsoft az egyetlen technológiai vállalat, amelyik dolgozik az újságírók leváltásának – vagy legalább részleges – helyettesítésének megvalósításán.

Akad pár botrányos eset is a közelmúltból. Az egyik emlékezetes ügy történetesen szintén a Microsofttal esett meg:

Pár éve a cégnek egynapos működtetés után kellett kikapcsolnia a Tay becenevű mesterséges intelligenciáját, amelyet internetes társalgásra programoztak. Rossz szándékú felhasználók ugyanis rendkívül gyorsan betanították a chatbotot a rasszista és nőgyűlölő tartalmak előállítására.

Az öntanuló robot abból tanul, ahogy és amiről beszélgetnek vele: ő meg ezt „hallotta”.

„Sajnos meg kellett állapítanunk, hogy egyes felhasználók összehangolt akcióba léptek Tay ellen, hogy kommunikációs képességeivel trükközve helytelen megnyilvánulásokra késztessék” – magyarázta akkor közleményében a Microsoft.

A neten 2016-ban tizenéves lányként megjelenő Tay chatrobot Twitteren közzétett üzeneteit a Microsoft nagyrészt gyorsan törölte, de sokan elmentették a szövegeket.

„Tay” went from „humans are super cool” to full nazi in <24 hrs and I’m not at all concerned about the future of AI pic.twitter.com/xuGi1u9S1A

— gerry (@geraldmellor) March 24, 2016