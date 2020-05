Vezeték nélküli fülhallgatókkal jön a magyar piacra a Niceboy

Bluetooth 5.0 adatátvitellel és 35 órás akkumulátor-élettartammal mutatkoznak be a HIVE-modellek.

A cseh gyártó vezeték nélküli modelljei (HIVE Drops, HIVE Podsie és HIVE Pods2) Bluetooth 5.0 atadátvitelt, MaxxBass technológia biztosította hangzást, valamint IPX5-ös vízálló kivitelt kaptak.

A fülhallgatók tenyérnyi méretű, USB-C porttal felszerelt töltődobozai azonnali energiaellátást tesznek lehetővé, melyeknek köszönhetően akár egy teljes napon keresztül képesek biztosítani a zenei élményt.

HIVE Pods2 – a nagytestvér

A gyártó a Pods2-t látta el a legkifinomultabb technológiával. A fülhallgató különböző méretű füldugói IPX5 védettségüknek köszönhetően szélsőséges időjárási körülmények között is biztos teljesítményt nyújtanak, hatótávolságuk 10 méter, így kényelmesen csatlakoztathatók sportszerekhez, okosórákhoz vagy vezeték nélküli hangszórókhoz is.

A készülék megnövelt adatátviteli sebességéről a Bluetooth 5.0 gondoskodik, míg a felhasználó számára a MaxxBass technológiás hangrendszer teszi egyedivé a zenei élményt.

A Niceboy beépített mikrofonnal is ellátta a készüléket, így sportoláshoz és telefonáláshoz is ideális, hiszen a hívásokat kézi használat nélkül bonyolíthatja le a felhasználó.

A kütyü okosgombjai több funkciót is ellátnak: a felhasználó változtathatja a hangerőt, válthat a zeneszámok között, továbbá hívásokat is indíthat. A Pods2 a töltődobozból való kiemelést követően automatikusan elvégzi a kívánt okoseszközhöz való párosítást, így nem igényel külön beállítást a telefonhoz csatlakoztatás. A készülék üzemideje a feltöltést követően 7 óra, töltődobozával – mely könnyen elfér a felhasználó zsebében – azonban akár 35 órán keresztüli használatot is képes biztosítani.

HIVE Drops és HIVE Podsie – a nagyok nyomában

A gyártó a fülhallgatócsalád további két készülékét is hosszabb üzemidővel és érintésvezérlő képernyővel ruházta fel: a HIVE Podsie 3,5 óráig üzemképes, töltődobozával azonban 15 óra zavartalan zenehallgatást biztosít. A Podsie kezelőszerve közvetlenül a fülhallgatón található, így sem a bejövő hívásfogadásához, sem a számok közötti léptetéshez nem szükséges elővenni a csatlakoztatott készüléket. A fülhallgató mikrofonja aktív zajszűréssel semlegesíti a környezeti zajokat, lehetővé téve ezzel a minél jobb zenei élményt.

A HIVE Drops esetében is a MaxxBass technológia biztosítja a finomra hangolt és kiegyensúlyozott hangminőséget, továbbá IPX4 védettség gondoskodik arról, hogy a zenehallgatást semmilyen külső környezeti tényező ne zavarhassa meg. A Drops üzemideje 3 óra, mely a töltődobozhoz csatlakoztatva 12 órára növelhető. A készülék a hagyományos nyomógombok helyett intuitív érintésvezérlést kínál, továbbá beépített mikrofonnal látták el a vezeték nélküli beszélgetésekhez.

