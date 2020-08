Váratlan fejlesztéssel jöhet az iPad Air

A Sony jól bevált gyakorlatát veheti át az Apple.

A várhatóan idén szeptemberi következő sajtóeseményén az Apple nem csak az idei iPhone mobilokat mutathatja be, a jelek szerint a negyedik generációs iPad Air táblagépet is leleplezheti majd. Most az Eurázsiai Gazdasági Bizottságtól kiszivárgott néhány oldal az eszköz használati utasításából, amely szerint iEszközön még nem látott megoldás debütálhat a táblagépben – írja az Origó.

A papírok alapján az új iPad Air nem rendelkezik majd Face ID arcfelismerő rendszerrel, helyette marad a Touch ID használatánál. Viszont a kijelző körüli kávát szerette volna minimalizálni az Apple, a megoldás pedig az lett, hogy

áthelyezte az ujjlenyomat-olvasót a táblagép bekapcsológombjába.

Ez egy aránylag szokatlan megoldás, leggyakrabban a Sony használja az Xperia okostelefonjaiban.

A kettes számú érdekesség, hogy az útmutató alapján az új táblagép hátlapján az iPad Pro modellen is használt érintkezők lesznek, így feltehetően ehhez is lesz Magic Keyboard billentyűzetes kiegészítő.