Van már iPhone (szinte) minden pénztárcához

Ez az Apple már nem a régi Apple: igaz, nem éppen a csúcsmodellt, de kínál elérhető áron is telefont.

Minap a harapott almás cég bemutatta a legújabb okostelefonjait, s nem egyet mutatott a virtuális közönségnek, hanem négyet.

Ráadásul a régi modellek közül is többet megtartott: azon kívül, hogy az iPhone 11 várhatóan továbbra is elérhető marad belépő szintű modellként, meghosszabbította a 2018-as iPhone XR tarthatósági idejét is.

Miként a Statista diagramján látható, az Apple mostantól (szinte) minden pénztárcához tud kínálni iPhone-t. Az eredeti, amerikai áron (dollárban) látható az Apple-paletta: kezdve a gazdaságos iPhone SE-vel 399 dollártól, és zárul a csúcsminőségű, 512 GB-os 12 Pro Max-ot 1399 dollárjával. (Az Egyesült Államokban)

Hosszú éveken keresztül azért bírálták az Apple-t, mert kizárólag a csúcskategóriás készülékeket kínált, s a vékonyabb pénztárcájú felhasználókat teljesen figyelmen kívül hagyta.

Mire az Android telefonok prémium készülékeinek gyártási minősége elérte az iPhone-t, már az áruk is a magasba szökött. Mostanság ebből a szempontból az Apple is – mondhatni – androidosodik, s nem csak elittelefont kínál, hanem elérhető árut is.

Úgy tűnik, az eladási számok további csökkenésének megakadályozására immár a cég célkeresztjébe kerültek a költségtudatos vásárlók is.

Borítóképünk illusztráció