Úgy tűnik, Kína csakugyan újraindította a mobilgyártást

Áprilisban ugyanis megemelkedett a memóriaáramkörök ára azzal párhuzamosan, hogy Kínában ismét lendületet vett az elektronikai cikkek gyártása.

A DRAMeXchange memóriaáramkör-piaci adatszolgáltató cég nyilvántartásai alapján április végén 3,29 dolláron állt a szakmában viszonyítási alapnak tekintett 8 gigabites DRAM memóriaegységek ára, 11,9 százalékkal magasabban a március végi 2,94 dollárnál.

A cég az áremelkedést egyértelműen

a kínai elektronikai üzemek termelésének az újraindítására és megnövekedett alkatrészkeresletére vezeti vissza.

A dél-koreai félvezetőáramkör-gyártó vállalatok, a Samsung Electronics Co. és az SK hynix Inc. memóriaáramkör-gyártásának feltehetően a harmadik negyedévre is áthúzódó növekedése azonban féket vet az árak további emelkedésének a cég prognózisa szerint.

A memóriaáramkörök ára piaci előrejelzések szerint a mobiltelefonok csökkenő kereslete miatt az idén összességében elmarad majd a tavalyitól.

A TrendForce piackutató cég például a mobiltelefonok világpiaci forgalmának a tavalyihoz képest 11,3 százalékos csökkenésére, összesen 1,24 milliárd készülék értékesítésére számít az idén.

