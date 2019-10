Továbbra is az Apple és a Goggle vezeti a sort

A 100 vállalatot rangsoroló „Best Global Brands” globális márkarangsorban

9 százalékkal több a tavalyinál. A második helyezett Google márka értéke 8 százalékkal, 167,713 milliárd dollárra emelkedett.

Tavalyhoz hasonlóan az idén is harmadik helyezett az Amazon, amelynek értéke 24 százalékkal, 125,263 milliárd dollárra nőtt.

Nincs változás a következő öt helyen sem: 4. a Microsoft (108,8 milliárd dollár, tavalyhoz képest plusz 17 százalék), 5. a Coca-Cola (63,4 milliárd dollár, mínusz 4 százalék), 6. a Samsung (61,1 milliárd dollár, plusz 2 százalék), 7. a Toyota (56,2 milliárd dollár, plusz 5 százalék, a 8. pedig a Mercedes-Benz (50,8 milliárd dollár, plusz 5 százalék).

Nézzük, hogyan alakult 2000-től a márkamozgás:

JUST LAUNCHED: Best Global Brands 2019

We’re celebrating the 20th anniversary of the world’s first ever brand valuation ranking! Want to learn more? Download the #IconicMoves report here: https://t.co/iXcAKl6yqg #BGB2019 pic.twitter.com/ZesMMku3JF

— Interbrand (@Interbrand) October 18, 2019