Több mint ezerszer riasztottak a hőkamerák és az infrakapuk

Senkit nem kellett kizárni az Európa-bajnokság hazai rendezésű mérkőzéseiről tényleges láz miatt.

Az aktuális környezeti hőmérséklet alapján kalibrált hőkamerák és infrakapuk több mint 1000 esetben azonosítottak emelkedett testhőmérsékletű személyeket a Budapesten lejátszott Európa-bajnoki mérkőzéseken, de

a másodlagos méréseknél tényleges lázat nem észleltek egyetlen szurkolónál sem.

Az Európa-bajnokság hazai mérkőzéseire kötelezően előírt automatikus testhőmérséklet méréseinek elvégzésére a Magyar Labdarúgó Szövetség az iTeam Medical-t kérte fel, amely a ThermoSecurity megoldását alkalmazta. Dr. Englert Zoltán orvosszakértői-rendszer specialista elmondása szerint az integrált technológia világszinten egyedülálló, csomópontonként és másodpercenként 100 fő egyidejű és megbízható észlelésére is képesek.

A közel 100 fős mérnöki és egészségügyi csapattal dolgozó iTeam Medical 2021 áprilisában kivételes elismerésben részesült, amikor elnyerte az UEFA 2020 Labdarúgó Európa-bajnokság hazai mérkőzéseire kötelezően előírt automatikus testhőmérséklet mérés tervezésének és lebonyolításának jogát. Közismert, hogy a koronavírus fertőzés egyik jellemző tünete a magasabb testhőmérséklet, ennek pontos

detektálásához azonban különlegesen érzékeny eszközökre és gyors személyi reagálásra van szükség.

Az iTeam Medical csapata 2020 nyarán, a koronavírus-járvány első hullámát követően alakította ki a ThermoSecurity technológiát, amelyet orvostechnikai protokollban jártas szakértők és tapasztalt orvosi team működtet és felügyel.

Kulcstényező a pontosan megtervezett protokoll

Az intelligens egészségügyi és informatikai technológiákban komoly jártassággal bíró cégcsoport számára a tényleges kivitelezésre csupán szűk egy hónap állt rendelkezésre a kontinenstornát megelőzően, ami sok kihívást jelentett, hiszen egy tömegrendezvényen kulcsfontosságú az egészségügyi protokoll előzetes kialakítása. Ennyi idő alatt tervezték meg az egyes mérőállomások felépítését, a műszaki infrastruktúrát, majd tanították be a mérnök és orvos csapatot, de az alapos tesztelésre is hagytak elég időt.

Dr. Englert Zoltán orvosszakértői-rendszer specialista – a ThermoSecurity társalapítója és tervezője – kiemelte, hogy a technológia már a próbákon is tökéletesen működött. A világ legkorszerűbb beléptető hőkameráit és infrakapuit kapcsolták egy közös rendszerbe, így a sikeres budapest Eb-rendezéshez az is hozzájárult, hogy akár csomópontonként és másodpercenként 100 fő egyidejű észlelésére is képesek voltak.

„Az iTeam Medical által kifejlesztett ThermoSecurity megoldás egyik kulcstényezője a pontosan megtervezett egészségügyi protokoll. A folyamat során az aktuális környezeti hőmérséklet alapján kalibrált hőkamerák és infrakapuk biztosítják az emelkedett testhőmérsékletű személyek azonosításához szükséges jelzéseket. Ennek alapján indul a riasztási folyamat, amely során kiemeljük az egyént, majd a másodlagos mérések során, pihentetést követően többszöri kézi méréssel bizonyosodunk meg a riasztás valódiságáról” – magyarázta.

„A siker másik tényezője a csapatmunka. Rendkívül gyorsan kell a riasztásokra reagálni, ehhez nem elég ismerni a feladatunkat, de azt alaposan be is kell gyakorolni és éles helyzetben villámgyorsan végre is hajtani” – tette hozzá a specialista.

A ThermoSecurity sikerrel teljesített

Az Európa-bajnokság négy budapesti mérkőzése alatt 250.000 néző és további 40.000 fő (technikai személyzet, szervezők, önkéntesek, média munkatársai, VIP vendégek) sikeres testhőmérséklet mérésére került sor.

A ThermoSecurity folyamatszervezésből is kiválóan vizsgázott, a szervezők erőfeszítései mellett az is hozzájárult a gyors beléptetéshez, hogy a tömeges testhőmérséklet mérések során egyetlen beléptetési kapunál sem alakult ki torlódás, a technológia és a team reakcióideje lehetővé tette az akadálytalan áthaladást.

A Magyar Labdarúgó Szövetség a ThermoSecurity és a stáb tagjainak működését „kivételesen magas színvonalúnak” ismerte el.

A magyar-portugál, a magyar-francia és a portugál-francia mérkőzéseken sem engedtek be lázas szurkolót.

Dr. Englert Zoltán kiemelte, a négy hazai rendezésű mérkőzésen több mint 1200 esetben történt kiemelés és másodlagos mérés. Ebből 19 esetben kellett összetettebb helyi döntést hozni, a körből végül szerencsére nem kellett senkit sem kizárni tényleges láz miatt.

Az emelkedett testfelszíni hőmérsékletet rendszerint a magas környezeti hőmérséklet, a direkt napsütésben eltöltött idő, az esemény megközelítése során kifejtett fokozott fizikai erőfeszítés, vagy egyéb ritka tényező okozta.

„A mérés és azonosítás után kiemeltek fegyelmezetten tudomásul vették a másodlagos mérések tényét, sőt ennek szükségszerűségét több érintett szurkoló maga is megerősítette, megemlítve, hogy számukra is megnyugtató érzés az ilyenfajta egészségügyi biztosítás. A megkérdezettek 93%-a vallotta azt, hogy számukra a testhőmérséklet megbízható ellenőrzése fontos szempont a belépésnél” – értékelt az orvosszakértői-rendszer specialista.

Az iTeam Medical ThermoSecurity stábja 11 automatizált testhőmérséklet mérő állomásból, 40 hőkamerából és infrakapuból, valamint közel 100 fős mérnöki, egészségügyi és irányító csapatból állt össze.

Borítóképünkön magyar szurkolók a Puskás Arénánál 2021. június 15-én.