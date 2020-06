Tengereken épít űrkikötőket szerte a világon a SpaceX

Mint ez egy álláshirdetésből is kiderül, ott tartunk, hogy a SpaceX tengeri űrkikötő indító- és leszállási platformjainak építéséhez keres mérnököket. Ilyen, úszó űrkikötőből bocsátanák fel a Marsra, a Holdra és a Föld körüli utazásra a rakétákat.

A tengeri űrkikötő terve önmagában nem újdonság: a SpaceX terezői már régebben is beszéltek erről. Például látható azokon a Starship animációkon, amelyeket a Musk még 2017-ben mutatott be. Érdemes újra megnézni a sci-fiből lassan valósággá érő tervet:

A hónap elején tweetelte Musk, hogy a SpaceX három indítóhely építését fontolgatja csillaghajó-küldetésre.

SpaceX is building floating, superheavy-class spaceports for Mars, moon & hypersonic travel around Earth https://t.co/zLJjz43hKw

— Elon Musk (@elonmusk) June 16, 2020