Szinte teljesen egyforma belül az iPhone 12 és a drágább iPhone 12 Pro

Ahogy szokta, szétkapta darabokra az iFixit a várhatóan két legnépszerűbb iPhone 12-es telefont, és meglepő megállapításra jutott.

Az Apple idén minden korábbinál több, összesen négy csúcstelefont dob piacra az iPhone 12-sorozat égisze alatt. Van azonban a felhozatal közepén két nagyon hasonló készülék, mégpedig az iPhone 12 és az iPhone 12 Pro, melyekhez már hozzájutottak az iFixit szakemberei, hogy annak rendje és módja szerint szétszedjék őket.

Ezek alapján megállapítható, hogy

az olcsóbb és drágább készülék között szinte semmi különbség nincs, belül majdnem pontosan ugyanolyanok.

Az iPhone 12 és a Pro is ugyanúgy 6,1 hüvelykes, 2532×1170 pixel felbontású Super Retina XDR kijelzővel rendelkezik, és mindkettőben OLED-technológiával készült panel található.

A két képernyő annyira egyezik egymással, hogy simán ki lehet őket cserélni a két készülék között.

A hátlapi kamerák védelmét eltávolítva látható meg a legnagyobb különbség a telefonok között: ahol a Pro verzióban megtalálható a lencsék mellett a LiDAR szenzor, ott a sima modell esetében egy mezei műanyagdarabbal töltötték ki a helyet. Persze ezen kívül különbség még, hogy a 12 megapixeles széles és ultraszéles lencsék mellett a Pro modellben található egy zoomolásra alkalmas telefotó lencse is, azonban a hely ennek is meglenne a sima modellben, mint ahogy a csatlakozók is elérhetőek lennének hozzá az alaplapon.

Mivel mindkét készülék ugyanolyan vastag, és a különböző részegységek ennyire megegyeznek, teljesen logikus, hogy

pontosan ugyanaz a 2815 milliamperórás akkumulátor teljesít szolgálatot mindkettőben.

Az Apple néhány korábbi készülékén speciális, L-alakú akkumulátorokat vetett be, hogy minél jobban ki tudja használni az elérhető helyet és nagyobb lehessen a kapacitás, itt azonban már visszatértek a hagyományos kialakításhoz, ami minden bizonnyal olcsóbb.

Érdekes, hogy az androidos gyártókhoz képest, ahol a csúcskategóriában már szinte alapnak számítanak a 3500-4000 milliamperórás akksik, az Apple továbbra is egy viszonylag kicsi telepet használ. A készülékek üzemideje mégis remek, így elmondható, hogy a szoftverért és hardverért felelős tervezőcsapatok kiváló munkát végeznek.

Az iFixit röntgen alatt is megvizsgálta a telefonokat, ahol már jól láthatóvá váltak a MagSafe vezetéknélküli töltéshez szükséges alkatrészek. Az Apple több mint tizenkét mágnest vet be, hogy stabilan a készülékek hátlapjához tapadjon a töltő. Az iPhone 12-höz képest a Pro verzió keretét azért mutatja feketének a röntgenfelvétel, mert alumínium helyett acélból készült.

Természetesen az alaplap kialakítása, a processzor és minden egyéb elektronikai kiegészítő is megegyezik a két telefonban, továbbá a szétszedés során az is kiderült, hogy az iPhone 12-es modellek Qualcomm Snapdragon X55-ös hálózati modemet használnak az 5G vételéhez, ami teljesen megegyezik az androidos készülékekével – írja az Origo.

Összességében az iFixit szerint az iPhone 12 egy picivel könnyebben szerelhető, mint az Apple néhány korábbi okostelefonja, de még így is csak 6-os eredményt ért el a 10-ből. A legnagyobb problémának az tűnik, hogy a hátlap lecseréléséhez teljesen szét kell szedni a telefonokat és eltávolítani minden alkatrészt belőlük, és tulajdonképpen egy új készülékházat kell beépíteni. Márpedig az iPhone 12-es telefonok előlapja és hátlapja is üvegből készül, amelyek ugyan ezúttal kiemelkedően erősre sikerültek, de azért sokan valószínűleg így is össze tudják majd törni őket.

Borítóképünk illusztráció