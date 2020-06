Szépségdíjas lehet az új LG Velvet okostelefon

Hazánkban is kapható lesz az 5G-s LG Velvet, és dupla kijelzős tok is készül a mobilhoz.

Az LG felső-középkategóriás Velvet okostelefonja a hónap vége előtt már Európában is kapható lesz. Magyarországon az elsők között jelenik meg a mobil, amely 3D Arc dizájnnyelvre építkezik, és Snapdragon 765G chippel dolgozik.

A 6,8 hüvelykes P-OLED-kijelzős készülékhez dupla kijelzős tok is készül, amely ráadásul az LG aktív tollát is támogatja, vagyis akár el is csábíthatja azokat, akik eddig a Samsung Galaxy Note szériával szemeztek – írja az Origo.

Az LG a hobbifotósoknak kedvez a 48 megapixeles fő szenzorral, illetve jackcsatlakozó is akad, bár DAC-t nem említ a gyártó ezúttal. A Velvet 5G 6/128 GB-os konfigurációban lesz kapható, fehér, szürke, zöld és naplemente árnyalatokban.

A jelenleg ismert vételára 650 euró, és aki még a hónapban előrendeli, az elvileg 400 euró értékben kap ajándékokat: a dupla kijelzős tokot, az LG Tone Free vezeték nélküli fülhallgatót és egy átlátszó védőtokot.

Borítóképünk illusztráció