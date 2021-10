Szabadon megnézhetjük az Arcane első epizódját

A Riot Games első animációs tévésorozata, az Arcane világpremierjére magyar idő szerint november 7-én, vasárnap, 03:00 órakor kerül sor a Netflixen.

Az első epizódot a Twitch-en lehet majd társ-stream közvetíteni, ezzel az Arcane az első olyan Netflix-sorozat, amely ilyen rendhagyó módon debütál.

A globális bemutatót több mint 30 országot képviselő streamerek és influencerek közvetítik, valamint mindenki számára nyitott a co-streaming, így

a rajongók az Arcane debütálását élőben ünnepelhetik a saját közösségükkel.

Azok a rajongók, akik bekapcsolódnak a Twitch-en zajló digitális közös nézői eseménybe, Twitch Dropok formájában exkluzív játékbeli tárgyakat kapnak a Riot játékaiban.

Bár az Arcane a League of Legends bajnokainak háttértörténeteit mutatja be, a sorozatot úgy tervezték, hogy önmagában is megállja a helyét, mint egy összetett világ, tele erkölcsi döntésekkel, lélegzetelállító animációval és izgalmas történetmeséléssel.

Az Arcane premierje a League of Legends rajongók globális ünnepségének számít,

amely a 2021-es League of Legends világbajnokságot – egy olyan eseményt, amelyet tavaly közel 50 millió néző látott egyidejűleg – és a Riot első televíziós műsorát egyesíti. A műsor új módon ötvözi a versenyt, a szórakozást és a játékot, ezzel szolgálva a játékosokat.

Az Arcane A Netflix és a Riot Games az Arcane animációs eseménysorozattal a televízióba hozza a League of Legends jelenséget. A sorozat Kínában a Tencent videón is elérhető lesz, és ez a Riot Games első televíziós sorozata. Az Arcane a Riot világszerte népszerű League of Legends IP-jén játszódó animációs sorozat, amelyet a Riot Games a Fortiche Productions-szel közösen fejlesztett és gyártott.

Borítóképünkön az Arcane