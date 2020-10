Sikeresen visszatért a Földre a Szojuz űrhajó legénysége

Az amerikai űrkutatási hivatal (NASA) csütörtöki beszámolója szerint az űrhajó leszálló egysége közép-európai idő szerint csütörtök hajnali 4 óra 20 perckor ért földet a kazahsztáni Zsezkazgantól minegy 147 kilométerre délnyugatra. Négyszázkét kilométeres útjukat körülbelül három óra húsz perc alatt tették meg.

LIVE NOW: Almost home! @Astro_SEAL and cosmonauts Anatoly Ivanishin and Ivan Vagner of @Roscosmos have departed the @Space_Station aboard their Soyuz spacecraft and are preparing for a parachute-assisted landing in Kazakhstan: https://t.co/nrrccqHbHf https://t.co/nrrccqHbHf

— NASA (@NASA) October 22, 2020