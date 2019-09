Régi ismerős bukkant fel a Google Térképen

Kényelmesebb lett a használat, nem kell már külön telepíteni mobilra az Utcakép alkalmazást.

Ismeretlen környéket utazás előtt a legkényelmesebben – megkockáztathatjuk – a leginkább megbízhatóan is a Google Utcakép alkalmazásával lehet. A megbízhatóság akkor jön szóba, mikor például online szállásközvetítőt használunk: a sok válogatott fotó helyett a Google a környék igazi képét tárja elénk, amit be is járhatunk általa.

Eddig meglehetősen nehézkesen, a külön installált Google Utcaképen nézhettünk körül, most, a szoftver legújabb frissítése óta a lehetőség már beépült a Térképbe az okostelefonon.

Így csalogathatjuk elő a Google Térképből

Kissé elrejtették a szoftverben ezt a funkciót, de egyszeri próba után könnyedén megtalálható.

1. Nyissuk meg a Google Térképet

2. Keressünk rá a kívánt helyre a pontos cím megadásával vagy helyezzünk el hosszas bökéssel egy úgynevezett gombostűt.

3. Fontos lépés következik: a jobb felső sarokban található ikont, majd a Felfedezés alatt az Utcaképet kell kiválasztani.

4. A szoftver Utcakép nézetre vált, s a kívánt helyszín képére bökve a szokásos nyilakkal haladhatunk az utcákon, tereken.

Képünkön éppen a Szent István Bazilika elől indulva.

Természetesen megosztani is lehet a többdimenziós utcaképet a Továbbiak / Megosztás lehetőséggel.

Az Utcakép nézetből a normál Térképbe egyszerűen a Vissza gomb nyomásával térhetünk.

Borítókép: Shutterstock