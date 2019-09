Öt tech kütyü, ami az időseknek készült

Nem csak fiataloknak dolgoznak a csúcstechnológiával foglalkozó cégek: a hétköznapi használata szánt eszközök között számos idősebbeknek, betegeknek készült is akad.

Okosóra

Az egyik nagy mobilszolgáltató idén nyáron kezdte el forgalmazni a PS-Watch névre hallgató speciális okosórát, amelyet kifejezetten az idősebbeknek szánt funkciókkal tömtek tele.

Rendelkezik például beépített GPS modullal, így távolról is utána lehet nézni annak, hogy a viselője merre jár. És persze adottak a telefonos funkciók, azaz lehet róla hívásokat kezdeményezni, és fogadni vele.

Ezt úgy kell elképzelni, mint a Knight Riderben, azaz magával az eszközzel beszélget az ember, ami lehet, hogy egy kicsit idétlenül néz ki, viszont egy karon lévő órát sokkal nehezebb elveszíteni, vagy ott felejteni valahol, mint egy telefont. Az órán beállítható egy úgynevezett Biztonsági Zóna is – írja az Origo.

Ha a kijelölt területet elhagyja a készülék, akkor azt azonnal jelzi a rendszerbe bevont külső felhasználóknak, tehát rokonoknak vagy barátoknak. A készülék IP65 minősítésű, azaz viszonylag por és vízálló, és képes a vérnyomás, valamint a pulzus mérésére is, ami adott esetben szintén hasznos opció.

Rádió

A rengeteg csillogó-villogó, szikrázó, fényben játszó, internetes és vezeték nélküli funkciókkal teletömött rádiók mellett még kaphatóak olyanok is, amelyeket még a régi iskola hagyományai szerint terveztek.

A Panasonic kínálatában jelenleg is több ilyen modell megtalálható, ami nem véletlen, hiszen a japán cég filozófiájának mindig is szerves részét képezte a természet mellett az idősek és a hagyományok iránti tisztelet is. Ezek közé tartozik az RF-U160 is, amely megjelenésében és kezelésében is a régi időket idézi. Ennek köszönhetően a használatához nem kell újratanulni semmit, csak a már bevált, beágyazott rutinokig kell visszanyúlni.

Analóg AM/FM tunerrel látták el, az állomások között pedig egy hagyományos, nagy méretű forgógombbal lehet keresgélni. A súlya csupán 24 dekagramm, a méretei (15,5 x 8,8 x 3,4) sem vészesek, azaz könnyen hordozható, ráadásul elemekről is működtethető.

Telefon

A telefonok közt is akadnak már direkt az idősebbek igényeinek figyelembe vételével készült darabok. Ezekre jellemző, hogy az érintőképernyős megoldás helyett hagyományosabb felépítésűek, a valóságban is létező, fizikai gombokkal, amelyek mérete ráadásul a megszokottnál nagyobb.

Ennek köszönhetően azok is viszonylag egyszerűen tudják használni, akiknek a látása már nem az igazi. Az úgynevezett senior telefonok egyik sajátossága a beépített S.O.S. gomb, amit általában a hátlapon helyeznek el.

Ez egy konkrét telefonszámhoz van kötve, és ha valaki megnyomja, akkor automatikusan tárcsázza azt, nem kell egyesével bepötyögni a számokat. E modellek egyik tipikus képviselője az Allview D1, amelybe két SIM kártya tehető, és amely rendelkezik beépített fényképezőgéppel is. 1000 mAh akkumulátora 250 órás készenléti időt, és 430 perces beszélgetési időt szavatol, szóval nem kell túl gyakran a töltőre tenni.

Távirányító

A mai modern sok gombos távirányítókkal remekül el lehet érni a tévék különféle funkcióit, de ha valaki nem lát jól, vagy a mozgáskoordinációja nem száz százalékos, akkor ez a sok kicsi gomb inkább átok, mint áldás.

Szerencsére már erre is van megoldás, hiszen léteznek direkt nagy méretű, de kevés gombbal ellátott, úgynevezett senior távirányítók is.

Ezek közé tartozik a Doro HandleEasy 321rc típusjelzésű modell, amelyen tényleg csak a legfontosabbak kaptak helyet. A kialakításánál figyeltek a könnyű súlyra, és az ergonómiára.

