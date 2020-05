Nem sci-fi: okos sisakokkal figyelik az utazókat (videó)

Olaszország legforgalmasabb repterén, a római Fiumicino-n Európában elsőként olyan sisakot használnak a koronavírus elleni védekezés érdekében, amely a sisakba épített szemellenző képén mutatja az utasok testhőmérsékletét.

A sisak egy programon keresztül azonnal jelzi, ha valakinek a hőmérséklete meghaladja az Olasz Nemzeti Egészségügyi Intézet által meghatározott küszöböt. A kibővített valósággal működő sisak hőszkennerével nagy pontossággal tudja megmutatni az utasok hőmérsékletét.

Fantasztikus filmekből ismerős látványt nyújt a sisakos személyzet az alábbi Twitter videón:

Airport staff in Rome are wearing ‘smart helmets’ to check travelers’ temperatures using cameras and thermoscanners #iot #COVID #COVID2019 #italylockdown #airports pic.twitter.com/mjRpN5bdK5

