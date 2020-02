Mérgeket árulnak a vírus ellen álgyógyszerészek és más szélhámosok

Sokan a koronavírus terjedéséből igyekeznek hasznot húzni. Egy amerikai vállalkozás klór-dioxidot tartalmazó „csodaszert” árul, amely állításuk szerint megöli a Covid-19 vírust, ám valójában károsíthatja a belső szerveket.

Az Amazon internetes áruház kedden jelentette be, hogy kiszűri és letiltja webáruházában azokat a gyógyászati célú termékeket, amelyek készítőik szerint védenek a koronavírust kiváltó Covid-19 ellen, hatékonyságuk azonban orvosilag nem alátámasztott.

A koronavírus terjedésén nyerészkedő, főként amerikai és brit gyártók (jellemzően startupok és hírnévre, üzleti sikerre vágyó kisvállalkozások)

megtévesztő szövegekkel kínálják termékeiket az interneten, gyakran az ENSZ Egészségügyi Világszervezetének (WHO) az ajánlására hivatkozva.

Chinese hospitals have discharged 32,495 recovered patients of coronavirus infection; Wednesday saw 2,750 people walk out of hospital https://t.co/s8ERebMuZG pic.twitter.com/6DXCSqDjpz

Míg egyes önjelölt egészségügyi tanácsadók a közösségi médiában videókat posztolnak a főtt fokhagyma és a C-vitamin hatékonyságáról, mások a háztartási fehértőre, például a Cloroxra esküsznek hatékony vírusölő szerként – írja hírösszefoglalójában a V4 Agency.

Az Egyesült Államokban leginkább MMS-ként (Master vagy Miracle Mineral Solution) ismert klór-dioxid tartalmú készítmények több vállalkozást is megihlettek a gyors haszon reményében. A saját fejlesztésű készítményeket árusító Ketokerri.com honlapján egyenesen az olvasható: „Jó hír: a klór-dioxid elpusztítja a koronavírust!”.

A honlap tulajdonosa, Kerri Rivera gyógyszerész-üzletasszony azzal szerzett kétes hírnevet, hogy klór-dioxid tartalmú szerrel kezelt autista gyermekeket, amiért az amerikai orvosi kamara 2015-ben eltiltotta. Az USA Today orvosszakértője, Hale Spencer azonban arra figyelmeztette az amerikaiakat, hogy a klór-dioxid hányásos, émelygéses tüneteket okozhat és károsítja a belső szerveket, ezért emberi fogyasztásra alkalmatlan.

Quacks recommending Miracle Mineral Solution are really telling people it’s safe to drink chlorine dioxide. 🤦♂️

The FDA has put out a warning. #mms #chlorinedioxide https://t.co/HcWrm8siJg pic.twitter.com/u6liwXCwOC

— Nurse Eric ⓔ ☕💩🧘♂️🩺🥭🍍🌴🌵 (@NurseEricYeah) February 21, 2020